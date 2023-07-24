Ставка на будущее: «Лига Ставок» превратит Сочи в столицу спорта

«Лига Ставок» увеличивает свое присутствие во всемирно известной столице Олимпийских игр. Футбольный и хоккейный клубы Сочи теперь на одной волне с городом и болельщиками при мощной поддержке «Лиги Ставок».

Почему ожил и куда убежал снежный барс – талисман ФК «Сочи»? Вопрос, который накануне волновал не только сочинцев, но и всех болельщиков российского футбола.

Куда же направился барс, а главное – зачем? Вариантов было много: от барбершопа до шашлычной. Но суть дела, как выяснилось, лежит совсем в иной плоскости.

Оживший барс стал символом нового сотрудничества в Российской Премьер-Лиге. Букмекерская компания «Лига Ставок» стала официальным партнером ФК «Сочи».

Сочинцам и всем гостям черноморского побережья «Лига Ставок» предоставит новые форматы сервиса, уникальные продуктовые предложения, высокий уровень досуга с повышенным комфортом и новыми впечатлениями. Болельщиков ждут увлекательные спецпроекты на матчах ФК «Сочи»: многочисленные призы, бонусы и сюрпризы от «Лиги Ставок», а также страховка пари на домашнюю победу ФК «Сочи» с точным счетом. Кроме того, «Лига Ставок» будет широко интегрирована в коммуникации клуба.

«Я рад, что ФК «Сочи» присоединился к команде «Лиги Ставок». Вместе мы сможем сделать значимый прорыв в развитии и успехах клуба, повысить его привлекательность для всех болельщиков, а также уделить необходимое внимание подрастающему поколению игроков, процветанию команды в будущем. В предстоящем сезоне желаю нашим партнeрам только побед и первого места в турнирной таблице», – сказал президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

Соглашение с ФК «Сочи» стало продолжением активной экспансии «Лиги Ставок» в легендарный спортивный Сочи. Еще год назад компания стала официальным партнером ХК «Сочи» и титульным партнeром турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» – соревнования, которое по своей зрелищности и эмоциональности стало главным спортивным событием года в Сочи.

И в этом году турнир станет самым ярким и незабываемым в хоккейном межсезонье. С 3 по 8 августа на ледовой арене «Шайба» ведущие клубы России поборются за главный трофей Лига Ставок Sochi Hockey Open.

«Цели «Лиги Ставок», как всегда, амбициозные. Мы хотим вдохнуть новую энергию в спортивное величие Сочи. Оживить не только барса, но и всевозможные спортивные клубы, проекты, объекты. Нам важно открыть новые перспективы для всех спортсменов самых разных дисциплин и подарить яркие эмоции миллионам любителей спорта по всей стране. Спорта станет больше, спорт станет интересней, а Сочи в полной мере реализует свой спортивный потенциал», – поделился Юрий Красовский планами компании.