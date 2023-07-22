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    • «А что делать?»: глава «Локо» прокомментировал низкий спрос на абонементы

    «А что делать?»: глава «Локо» прокомментировал низкий спрос на абонементы

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на низкий спрос на абонементы.

    «Печальная история с абонементами у московских клубов? А что делать? Мы, как видите, и по городу ведeм большую информационную кампанию. Болельщиков у нас много. Только недавно товарищеская игра показала, что болельщики по-прежнему любят «Локомотив». Будем надеяться, что болельщики будут возвращаться», – сказал Нагорных.

    • Согласно телеграм-каналу «Мутко против», «Локо» продал порядка 1000 абонементов.
    • «Локо» в эти минуты играет в 1-м туре РПЛ с «Рубином».
    • Нагорных в клубе с октября.

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    Источник: «Чемпионат»

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