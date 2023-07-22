«А что делать?»: глава «Локо» прокомментировал низкий спрос на абонементы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на низкий спрос на абонементы.

«Печальная история с абонементами у московских клубов? А что делать? Мы, как видите, и по городу ведeм большую информационную кампанию. Болельщиков у нас много. Только недавно товарищеская игра показала, что болельщики по-прежнему любят «Локомотив». Будем надеяться, что болельщики будут возвращаться», – сказал Нагорных.