Ловчев назвал следующего чемпиона России

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, какая команда, по его мнению, выиграет РПЛ в сезоне-2023/24.
«Кто станет чемпионом? «Зенит».
То, кого «Зенит» покупает в последние годы, заставляет предположить, что в клубе есть некая система поиска качественных иностранцев – за ними следят не только в тот момент, когда начинает подгорать и те, кто есть, уходят.
Тут надо отдать должное Александра Медведеву, с которым появилась система», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.
- «Зенит» становился чемпионом в 5 последних сезонах подряд.
- У петербургского клуба с отрывом самый дорогой состав в РПЛ (171,63 млн евро).
- Ближайший преследователь – «Спартак» (101,38 млн евро).
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева