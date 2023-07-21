Ловчев назвал следующего чемпиона России

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, какая команда, по его мнению, выиграет РПЛ в сезоне-2023/24.

«Кто станет чемпионом? «Зенит».

То, кого «Зенит» покупает в последние годы, заставляет предположить, что в клубе есть некая система поиска качественных иностранцев – за ними следят не только в тот момент, когда начинает подгорать и те, кто есть, уходят.

Тут надо отдать должное Александра Медведеву, с которым появилась система», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.