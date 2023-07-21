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    Ловчев назвал следующего чемпиона России

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, какая команда, по его мнению, выиграет РПЛ в сезоне-2023/24.

    «Кто станет чемпионом? «Зенит».

    То, кого «Зенит» покупает в последние годы, заставляет предположить, что в клубе есть некая система поиска качественных иностранцев – за ними следят не только в тот момент, когда начинает подгорать и те, кто есть, уходят.

    Тут надо отдать должное Александра Медведеву, с которым появилась система», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • «Зенит» становился чемпионом в 5 последних сезонах подряд.
    • У петербургского клуба с отрывом самый дорогой состав в РПЛ (171,63 млн евро).
    • Ближайший преследователь – «Спартак» (101,38 млн евро).

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18989

      NewLife 2 минуты назад

      Жаль Ловчева. Был классным защитником, а на старости лет стал дерьмом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5724

      Питерский князь 5 минут назад

      Красавчик. Хоть кто-то систему просматрел.
      В срамтпке, тоже система,купить подороже побольше неликвида!
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2530

      ALEX ML 6 минут назад

      Чудеса дедукции

      0
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