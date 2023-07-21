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Ловчев назвал следующего чемпиона России

21 июля 2023, 15:27
6

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал, какая команда, по его мнению, выиграет РПЛ в сезоне-2023/24.

«Кто станет чемпионом? «Зенит».

То, кого «Зенит» покупает в последние годы, заставляет предположить, что в клубе есть некая система поиска качественных иностранцев – за ними следят не только в тот момент, когда начинает подгорать и те, кто есть, уходят.

Тут надо отдать должное Александра Медведеву, с которым появилась система», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • «Зенит» становился чемпионом в 5 последних сезонах подряд.
  • У петербургского клуба с отрывом самый дорогой состав в РПЛ (171,63 млн евро).
  • Ближайший преследователь – «Спартак» (101,38 млн евро).

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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ALEX ML
1689944822
Чудеса дедукции
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NewLife
1689945093
Жаль Ловчева. Был классным защитником, а на старости лет стал дерьмом.
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eugen-han
1689946675
Зенит - хехемон нашего футбола на данный момент.
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paracetamol
1689961668
Новость протухшего дня...
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zigbert
1689967794
Можно еще констатировать что Ловчев сказал это без тени сомнения.
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