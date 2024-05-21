Инвестор «Химок» сделал заявление о возможном подписании Джикии

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов подтвердил заинтересованность клуба в переходе Георгия Джикии из «Спартака».

– Интересен ли Джикия «Химкам»?

– Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить.

На мой взгляд, это один из лучших защитников в стране. Мы бы точно от него не отказались.