Инвестор «Химок» сделал заявление о возможном подписании Джикии

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов подтвердил заинтересованность клуба в переходе Георгия Джикии из «Спартака».
– Интересен ли Джикия «Химкам»?
– Не знаю, насколько интересно Джикии будет играть в «Химках». Но почему бы и нет? Такого игрока мы бы хотели получить.
На мой взгляд, это один из лучших защитников в стране. Мы бы точно от него не отказались.
- 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.