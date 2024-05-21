Губерниев встал на защиту Безрукова после обращения депутата Госдумы к генпрокурору

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о проблемах игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».

Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

«Я считаю, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Парень, конечно, глупость сморозил, но реакция на его слова чрезмерна.

Я считаю, надо оставить его в покое и заниматься другими, более важными делами!» – заявил Губерниев.