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    • Губерниев встал на защиту Безрукова после обращения депутата Госдумы к генпрокурору

    Губерниев встал на защиту Безрукова после обращения депутата Госдумы к генпрокурору

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о проблемах игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
    • Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

    «Я считаю, что эта проблема не стоит выеденного яйца. Парень, конечно, глупость сморозил, но реакция на его слова чрезмерна.

    Я считаю, надо оставить его в покое и заниматься другими, более важными делами!» – заявил Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    алдан2014
    1716297374
    Первый раз от губерниева,что то здравое
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    ...уефан
    1716298070
    ...Дима, назови свой ник на Бомбере, я туда плюсик поставлю...
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    Алексей З
    1716298389
    Это пи.дец какой-то , что за государство построили ? Доносы , каждый пытается выслужится, вернулись в 37-ой. Неужели это российский минталитет , холопство и угодничество ? Ужас.
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    val69
    1716300616
    Бл, Губерниев, неужели это ты... Удивил...
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