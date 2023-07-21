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    • Кривцов из «Краснодара»: «Мы без легионеров обыграли «Спартак» и ЦСКА»

    Кривцов из «Краснодара»: «Мы без легионеров обыграли «Спартак» и ЦСКА»

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов вспомнил прошлогодний отъезд легионеров из команды.

    «Когда я пришeл, в центре играли Эдуард Сперцян, Гжегож Крыховяк, Кристоффер Олссон. Плюс Александр Черников и я – получается, впятером конкурировали за места в старте. А когда иностранцы уехали, некому оказалось играть. Остались только молодые.

    И всe равно выступили неплохо – четвeртое место заняли. В первом же матче без легионеров обыграли «Спартак» на выезде – 2:1. Потом – ЦСКА дома – 1:0. Для нас эти победы были значимыми, а для руководства, Сергея Николаевича – по-своему показательными. Они увидели, что и свои молодые пацаны могут обходиться без помощи иностранцев», – напомнил Кривцов.

    • В сезоне-2021/22 «Краснодар» финишировал 4-м под руководством Александра Сторожука.
    • Сейчас тренер в тульском «Арсенале».
    • «Краснодар» стартует в сезоне РПЛ против «Динамо» сегодня, 21 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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