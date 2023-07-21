Кривцов из «Краснодара»: «Мы без легионеров обыграли «Спартак» и ЦСКА»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов вспомнил прошлогодний отъезд легионеров из команды.

«Когда я пришeл, в центре играли Эдуард Сперцян, Гжегож Крыховяк, Кристоффер Олссон. Плюс Александр Черников и я – получается, впятером конкурировали за места в старте. А когда иностранцы уехали, некому оказалось играть. Остались только молодые.

И всe равно выступили неплохо – четвeртое место заняли. В первом же матче без легионеров обыграли «Спартак» на выезде – 2:1. Потом – ЦСКА дома – 1:0. Для нас эти победы были значимыми, а для руководства, Сергея Николаевича – по-своему показательными. Они увидели, что и свои молодые пацаны могут обходиться без помощи иностранцев», – напомнил Кривцов.