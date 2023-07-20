Первое сообщение Месси в чате «Интера Майами»: Лео написал три слова

Игрок «Интер Майами» Деандре Йедлин рассказал историю про Лионеля Месси.
«У нас есть командный чат, и Леонардо Кампана (форвард «Интер Майами») написал, что ему необходимы билеты на презентацию Лео. На что Месси тут же спросил: «Сколько тебе нужно?»
Я удивился, так как не знал, что Лео вообще есть в нашем чате», – признался Йедлин.
«Интер Майами» представил Месси вместе с Серхио Бускетсом 17 июля. Презентацию посмотрели 3,5 миллиарда человек.
Дебют Лео ожидается 21 июля в игре против «Крус Асуль». Месси будет капитаном «Интер Майами».
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Источник: «Бомбардир»