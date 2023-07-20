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    • Первое сообщение Месси в чате «Интера Майами»: Лео написал три слова

    Первое сообщение Месси в чате «Интера Майами»: Лео написал три слова

    Игрок «Интер Майами» Деандре Йедлин рассказал историю про Лионеля Месси.

    «У нас есть командный чат, и Леонардо Кампана (форвард «Интер Майами») написал, что ему необходимы билеты на презентацию Лео. На что Месси тут же спросил: «Сколько тебе нужно?»

    Я удивился, так как не знал, что Лео вообще есть в нашем чате», – признался Йедлин.

    «Интер Майами» представил Месси вместе с Серхио Бускетсом 17 июля. Презентацию посмотрели 3,5 миллиарда человек.

    Дебют Лео ожидается 21 июля в игре против «Крус Асуль». Месси будет капитаном «Интер Майами».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1619

      Таврида 1 час назад

      Первые слова Месси в чате: «Меня все *******»...

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