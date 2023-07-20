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  • Бывший тренер сборной России обвинил Головина в отсутствии амбиций

Бывший тренер сборной России обвинил Головина в отсутствии амбиций

20 июля 2023, 14:23
9

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин будет вечно продлевать контракт с «Монако», пока клуб будет заинтересован в этом.

У него нет амбиций куда-то уходить и менять это спокойствие на новые вызовы и конкуренцию. За пять лет он до сих пор не говорит на французском языке, этот факт говорит о многом», – сказал Корнеев.

  • Корнеев работал советником президента «Монако».
  • Головин выступает за клуб с 2018 года. В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 34 матчах.

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Источник: Metaratings.ru
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (9)
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НикКин
1689852701
Да потому что он не кому не нужен ну и будем честны что он очень средний игрок
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k611
1689853486
Головин адекватно оценивает свои силы.
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Skull_Boy
1689854819
Очередной тупой язоковед с Матч ТВ
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Snek
1689856318
Идти в клуб посильнее, чтобы сидеть на лавке или быть игроком ротации, вместо того, чтобы играть основным игроком в крепком европейском из топ-6 лиг УЕФА? А в чём смысл? Головин игрок +\- среднего уровня для Европы, для РПЛ он крутой. Он пришёл туда, где он показывает свой максимум. Всё правильно делает в отличие от всяких Кокориных Кузяевых и Дзюб, которые поехали обосрались и обратно. Кузяев ещё не успел обосраться, но это дело времени.
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NewLife
1689857201
Как только у меня хватило амбиций читать эту муру))
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sined1951
1689871139
Корнеев ерунду написал. Головин нашел свою команду, твердый игрок основы, играет в ТОП-5 чемпионате, заработак его устраивает, чего еще надо.
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Fialet
1689873084
То, что за пять лет не удосужился выучить язык - это свинство. Напоминает Фернандеса. Видимо такое же говно.
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