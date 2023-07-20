Бывший тренер сборной России обвинил Головина в отсутствии амбиций

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
«Головин будет вечно продлевать контракт с «Монако», пока клуб будет заинтересован в этом.
У него нет амбиций куда-то уходить и менять это спокойствие на новые вызовы и конкуренцию. За пять лет он до сих пор не говорит на французском языке, этот факт говорит о многом», – сказал Корнеев.
- Корнеев работал советником президента «Монако».
- Головин выступает за клуб с 2018 года. В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 34 матчах.
Источник: Metaratings.ru