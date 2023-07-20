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    • Бывший тренер сборной России обвинил Головина в отсутствии амбиций

    Бывший тренер сборной России обвинил Головина в отсутствии амбиций

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

    «Головин будет вечно продлевать контракт с «Монако», пока клуб будет заинтересован в этом.

    У него нет амбиций куда-то уходить и менять это спокойствие на новые вызовы и конкуренцию. За пять лет он до сих пор не говорит на французском языке, этот факт говорит о многом», – сказал Корнеев.

    • Корнеев работал советником президента «Монако».
    • Головин выступает за клуб с 2018 года. В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 34 матчах.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 14:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18971

      NewLife 54 минуты назад

      Как только у меня хватило амбиций читать эту муру))

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      Рейтинг: +4594

      Snek 1 час назад

      Идти в клуб посильнее, чтобы сидеть на лавке или быть игроком ротации, вместо того, чтобы играть основным игроком в крепком европейском из топ-6 лиг УЕФА?
      А в чём смысл? Головин игрок +- среднего уровня для Европы, для РПЛ он крутой. Он пришёл туда, где он показывает свой максимум. Всё правильно делает в отличие от всяких Кокориных Кузяевых и Дзюб, которые поехали обосрались и обратно.
      Кузяев ещё не успел обосраться, но это дело времени.

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      Рейтинг: +14754

      Skull_Boy 1 час назад

      Очередной тупой язоковед с Матч ТВ

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      Рейтинг: +1000

      k611 1 час назад

      Головин адекватно оценивает свои силы.

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      Рейтинг: +603

      НикКин 2 часа назад

      Да потому что он не кому не нужен ну и будем честны что он очень средний игрок

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      Рейтинг: +146

      Бывалый1488 > НикКин 51 минуту назад

      Ну ты эксперт

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      Рейтинг: +603

      НикКин > НикКин 50 минут назад

      Да не ты мне льстишь эксперты у нас на матч тв сидят ))))

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