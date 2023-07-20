Черчесова уволили из «Ференцвароша», «Спартаку» отказал еще один игрок, фанаты «Зенита» выступили против руководства и другие новости

Фанаты «Зенита» обвинили руководство клуба в «скотском отношении»

Менди нашел новый клуб – с него сняли 10 обвинений в изнасилованиях

Кузяев приступил к тренировкам с «Гавром» – послезавтра матч с «ПСЖ»

«Барселона» подписала 31-летнего воспитанника

Дибала был замечен в кепке с надписью на русском языке

«Интер» подписал 35-летнего Куадрадо

Стала известна потенциальная зарплата Малкома в «Аль-Хиляле»

«Зенит» начал работу по трансферу форварда «Бенфики»

«Сассуоло» отказал «Спартаку» в продаже Рожерио из-за ситуации на Украине

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