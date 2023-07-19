Стала известна потенциальная зарплата Малкома в «Аль-Хиляле»

Чуваку пох на футбол, ему важны только бабки, нормальные футболисты хотят выйграть ЛЧ и всякие другие крутые медали и кубки.
Нападающий «Зенита» Малком приближается к трансферу в саудовский «Аль-Хиляль».
Как написал в твиттере инсайдер Николо Скира, для бразильца готов трехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год. Это более чем в два раза больше, чем в «Зените».
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.