Стала известна потенциальная зарплата Малкома в «Аль-Хиляле»

Нападающий «Зенита» Малком приближается к трансферу в саудовский «Аль-Хиляль».

Как написал в твиттере инсайдер Николо Скира, для бразильца готов трехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год. Это более чем в два раза больше, чем в «Зените».