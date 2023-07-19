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    • Стала известна потенциальная зарплата Малкома в «Аль-Хиляле»

    Стала известна потенциальная зарплата Малкома в «Аль-Хиляле»

    Нападающий «Зенита» Малком приближается к трансферу в саудовский «Аль-Хиляль».

    Как написал в твиттере инсайдер Николо Скира, для бразильца готов трехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год. Это более чем в два раза больше, чем в «Зените».

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2560

      Челнинец 1 минуту назад

      Чуваку пох на футбол, ему важны только бабки, нормальные футболисты хотят выйграть ЛЧ и всякие другие крутые медали и кубки.

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      Рейтинг: +13

      Отчим Бората 43 минуты назад

      ... Больше чем в 2 раза?? Так по версии немытых, Малком играет за блеклых "за идею...за ПОЧТИ даром...

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