«Манчестер Юнайтед» вернул 35-летнего игрока, с которым брал Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» подписал краткосрочный контракт с защитником Джонни Эвансом. Ему 35 лет.

Футболист поддерживал форму с молодежным составом клуба и поучаствовал в нескольких тренировках основы. Там он впечатлил главного тренера Эрика тен Хага, который предложил заключить контракт. Эванс как минимум поиграет в товарищеских летних встречах.