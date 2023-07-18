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    • «Манчестер Юнайтед» вернул 35-летнего игрока, с которым брал Лигу чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» вернул 35-летнего игрока, с которым брал Лигу чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» подписал краткосрочный контракт с защитником Джонни Эвансом. Ему 35 лет.

    Футболист поддерживал форму с молодежным составом клуба и поучаствовал в нескольких тренировках основы. Там он впечатлил главного тренера Эрика тен Хага, который предложил заключить контракт. Эванс как минимум поиграет в товарищеских летних встречах.

    • Эванс – воспитанник клуба, он был в системе с 1998 по 2015 год.
    • С «МЮ» он брал Лигу чемпионов в Москве в 2008 году.
    • Последним клубом Эванса был «Лестер», где он был 5 лет.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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