«Манчестер Юнайтед» вернул 35-летнего игрока, с которым брал Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» подписал краткосрочный контракт с защитником Джонни Эвансом. Ему 35 лет.
Футболист поддерживал форму с молодежным составом клуба и поучаствовал в нескольких тренировках основы. Там он впечатлил главного тренера Эрика тен Хага, который предложил заключить контракт. Эванс как минимум поиграет в товарищеских летних встречах.
- Эванс – воспитанник клуба, он был в системе с 1998 по 2015 год.
- С «МЮ» он брал Лигу чемпионов в Москве в 2008 году.
- Последним клубом Эванса был «Лестер», где он был 5 лет.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»