«Динамо» – «Краснодар»: смотреть онлайн трансляцию бесплатно 21 июля 2023

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 21 июля в 19:00 по московскому времени.

«Динамо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды – 2,28. На ничью дают 3,60. На выигрыш «Краснодара» можно поставить за 3,20.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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