Дюков ответил, будут ли работать в РПЛ иностранные арбитры

На все матчи срамтака.
А то надоели, всех отечественных уже давно скупили.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что приглашение иностранных судей в РПЛ не планируется.
«Мы не видим в этом необходимости. Есть большое количество наших арбитров. Есть молодые судьи, которых мы готовим. Сейчас есть еще и логистические проблемы. Поэтому смысла в приглашении иностранных рефери не видим», – сказал Дюков.
- Летом департамент судейства РФС возглавил серб Милорад Мажич.
- Он судил финал Лиги чемпионов.
- РПЛ стартует 21 июля.