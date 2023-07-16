Дюков ответил, будут ли работать в РПЛ иностранные арбитры

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что приглашение иностранных судей в РПЛ не планируется.

«Мы не видим в этом необходимости. Есть большое количество наших арбитров. Есть молодые судьи, которых мы готовим. Сейчас есть еще и логистические проблемы. Поэтому смысла в приглашении иностранных рефери не видим», – сказал Дюков.