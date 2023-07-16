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    Дюков ответил, будут ли работать в РПЛ иностранные арбитры

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что приглашение иностранных судей в РПЛ не планируется.

    «Мы не видим в этом необходимости. Есть большое количество наших арбитров. Есть молодые судьи, которых мы готовим. Сейчас есть еще и логистические проблемы. Поэтому смысла в приглашении иностранных рефери не видим», – сказал Дюков.

    • Летом департамент судейства РФС возглавил серб Милорад Мажич.
    • Он судил финал Лиги чемпионов.
    • РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5644

      Питерский князь 45 минут назад

      На все матчи срамтака.
      А то надоели, всех отечественных уже давно скупили.

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      Рейтинг: +591

      НикКин 1 час назад

      А что так можно и позвать еще и паспорта Российские выдать у нас сейчас модно стлало всем подряд давать паспорта

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