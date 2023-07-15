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    • «Радовались, будто Лигу чемпионов выиграли»: Мостовой – о победе «Зенита» в Суперкубке

    «Радовались, будто Лигу чемпионов выиграли»: Мостовой – о победе «Зенита» в Суперкубке

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил победу «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

    «ЦСКА не заслужил поражение от «Зенита», а даже больше заслуживал победу. По моментам у армейцев было больше. У «Зенита» был момент только в конце матча. Обидно, что ЦСКА проигрывает.

    Не согласен с отсутствием дополнительного времени. В дополнительное время очень многое решается, забивается по два или три мяча – это же очень интересно. А ЦСКА выглядел лучше.

    У «Зенита» нужно похвалить Михаила Кержакова – два или три раза выручил и вытащил пенальти. Малком и Клаудиньо радовались так, будто взяли Лигу чемпионов. Где ещe они так могут радоваться?» – сказал Мостовой.

    • «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.
    • Для Сергея Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.
    • Игра с ЦСКА прошла в Казани.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1283

      tushkanlz 25 минут назад

      Михаил Кержаков - ЛУЧШИЙ игрок матча... Питер - с победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      vek410 30 минут назад

      А че им не радоваться? Кубок есть кубок

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20939

      Cleaner 39 минут назад

      За ЦСКА не было стыдно. Возили зенитовских бразил, как котят...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20939

      Cleaner 40 минут назад

      Какой ПРИДУРОК отменил дополнительное время в таких важных матчах??? Может вообще не играть, а кинуть три раза монетку? Кому повезёт, тот и победил...(((

      0
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      Рейтинг: +225

      erybov1965 43 минуты назад

      С такой игрой,Зениту в чемпионате будет трудно.Минимум 2-3 клуба могут создать им конкуренцию.

      1
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      Рейтинг: +227

      Ageorgov > erybov1965 22 минуты назад

      Тем интересней будет

      2
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      Рейтинг: +225

      erybov1965 > Ageorgov 15 минут назад

      Лишь бы судьи не отбили интерес.

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      Рейтинг: +1146

      Номэд 1 час назад

      Малком и Клаудиньо радовались так, будто взяли Лигу чемпионов. Где ещe они так могут радоваться?» – сказал Мостовой.
      Они радовались премии. Накой им этот кубок.
      P.S. A fakeid - вшивый полупокер. Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3088

      ПалкоВводецъ (returned) > Номэд 49 минут назад

      Это что тут за вошь сопливая кашляет? За своим позорным свинарником следи. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18600

      paracetamol 1 час назад

      Согласен, пустячок, но приятно!

      2
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      Рейтинг: +68397

      portero 1 час назад

      С таким мастерством и физической подготовкой, этот кубок за счастье....
      Какое ПСЖ если они посмотрят эту игру и гроша не дадут за это чудо....

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