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  • «Радовались, будто Лигу чемпионов выиграли»: Мостовой – о победе «Зенита» в Суперкубке

«Радовались, будто Лигу чемпионов выиграли»: Мостовой – о победе «Зенита» в Суперкубке

15 июля 2023, 20:24
13

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил победу «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

«ЦСКА не заслужил поражение от «Зенита», а даже больше заслуживал победу. По моментам у армейцев было больше. У «Зенита» был момент только в конце матча. Обидно, что ЦСКА проигрывает.

Не согласен с отсутствием дополнительного времени. В дополнительное время очень многое решается, забивается по два или три мяча – это же очень интересно. А ЦСКА выглядел лучше.

У «Зенита» нужно похвалить Михаила Кержакова – два или три раза выручил и вытащил пенальти. Малком и Клаудиньо радовались так, будто взяли Лигу чемпионов. Где ещe они так могут радоваться?» – сказал Мостовой.

  • «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.
  • Для Сергея Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.
  • Игра с ЦСКА прошла в Казани.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Мостовой Александр
Комментарии (13)
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portero
1689442192
С таким мастерством и физической подготовкой, этот кубок за счастье.... Какое ПСЖ если они посмотрят эту игру и гроша не дадут за это чудо....
Ответить
paracetamol
1689442486
Согласен, пустячок, но приятно!
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erybov1965
1689444884
С такой игрой,Зениту в чемпионате будет трудно.Минимум 2-3 клуба могут создать им конкуренцию.
Ответить
vek410
1689445623
А че им не радоваться? Кубок есть кубок
Ответить
tushkanlz
1689445936
Михаил Кержаков - ЛУЧШИЙ игрок матча... Питер - с победой!
Ответить
balam
1689470827
лучший бизнес-выпуск пакетов в питере
Ответить
Kollljan
1689479229
Люди любят побеждать. Радуются каждой победе.И это прекрасно!
Ответить
mihail200606
1689484328
Чему ещё радоваться..
Ответить
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