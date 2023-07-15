«Радовались, будто Лигу чемпионов выиграли»: Мостовой – о победе «Зенита» в Суперкубке

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил победу «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

«ЦСКА не заслужил поражение от «Зенита», а даже больше заслуживал победу. По моментам у армейцев было больше. У «Зенита» был момент только в конце матча. Обидно, что ЦСКА проигрывает.

Не согласен с отсутствием дополнительного времени. В дополнительное время очень многое решается, забивается по два или три мяча – это же очень интересно. А ЦСКА выглядел лучше.

У «Зенита» нужно похвалить Михаила Кержакова – два или три раза выручил и вытащил пенальти. Малком и Клаудиньо радовались так, будто взяли Лигу чемпионов. Где ещe они так могут радоваться?» – сказал Мостовой.