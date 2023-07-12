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    • «Зенит» бесчеловечно угрожал Малкому и Клаудиньо»: в сборной Бразилии объяснили невызов игроков на ЧМ-2022

    «Зенит» бесчеловечно угрожал Малкому и Клаудиньо»: в сборной Бразилии объяснили невызов игроков на ЧМ-2022

    Директор по развитию Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулиста объяснил, почему футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо не были вызваны на ЧМ-2022.

    «Руководители «Зенита» оказывали на Клаудиньо и Малкома сильное давление, бесчеловечно угрожали, в том числе, разорвать контракт.

    Было большое давление, но я все равно расстроен, что тогда Клаудиньо и Малком отказались играть за Бразилию», – сказал Паулиста.

    • Малком и Клаудиньо в феврале получили паспорта РФ.
    • В июне Малком дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: Globo

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