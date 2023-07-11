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Орлов: «Игроков «Зенита» поставили на место»

11 июля 2023, 09:14
5

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер.

– Одни игроки «Зенита» лучше готовы к старту сезона, другие – хуже. Этот турнир был проверкой индивидуальных возможностей футболистов и наигранных схем. И главное даже не Суперкубок, а чемпионат страны, это подчеркивает все время и Сергей Семак, что подготовка идет именно к этому турниру.

Поэтому футболисты готовы по-разному. Хотя в индивидуальном соперничестве были не хуже и не лучше, во всяком случае ни в одном из матчей не было превосходства «Зенита».

С точки зрения посещаемости – это успех, наблюдать было интересно, Кержаков отбил пенальти в матче с «Фенербахче», после этого матча хороший эмоциональный фон для этой недели, последней перед Суперкубком.

Не знаю, что там за травма в итоге у Клаудинью, но с ним в составе в предстоящем матче будет игра в пользу «Зенита». А если нет, то проблема – кто будет затевать эти комбинации и все прочее, – сказал Орлов.

– Полезно было сыграть именно с командами уровня Лиги чемпионов, немножко вырваться из нашей внутренней кухни?

– Конечно, полезно, чтобы игроки «Зенита» поняли, что они еще много чего не умеют. Особенно молодые. Ребята из «Фенера» и «Црвены Звезды» по индивидуальным возможностям типа рывка с места, закрытия мяча корпусом, прессинга, борьбы за мяч выигрывали у многих зенитовцев.

Как говорится, поставили на место. И это очень полезно.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1689058324
– Полезно было сыграть именно с командами уровня Лиги чемпионов, немножко вырваться из нашей внутренней кухни? Конечно. – Полезно было сыграть именно с командами уровня Лиги чемпионов, немножко вырваться из нашей внутренней кухни?
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eugen-han
1689066726
На месте зенита спартак бы сейчас жопу рвал и возможно даже выиграл бы турнир, но потом опять в очередной раз провалил бы сезон, по ходу которого всех и вся и самих себя убеждая, что вот теперь-то точно станут чемпионами. Почему в сослагательном наклонении пишу, да потому что всё это уже проходили не раз.
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NewLife
1689067468
"Как говорится, поставили на место" И это место у европейской параши)
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paracetamol
1689067988
Да уж, распустились, особенно бразилы. Как на тренировке играют с приличными клубами!
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Павелий
1689072552
Место Зенита - кусающийся середняк.
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