Орлов: «Игроков «Зенита» поставили на место»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер.

– Одни игроки «Зенита» лучше готовы к старту сезона, другие – хуже. Этот турнир был проверкой индивидуальных возможностей футболистов и наигранных схем. И главное даже не Суперкубок, а чемпионат страны, это подчеркивает все время и Сергей Семак, что подготовка идет именно к этому турниру.

Поэтому футболисты готовы по-разному. Хотя в индивидуальном соперничестве были не хуже и не лучше, во всяком случае ни в одном из матчей не было превосходства «Зенита».

С точки зрения посещаемости – это успех, наблюдать было интересно, Кержаков отбил пенальти в матче с «Фенербахче», после этого матча хороший эмоциональный фон для этой недели, последней перед Суперкубком.

Не знаю, что там за травма в итоге у Клаудинью, но с ним в составе в предстоящем матче будет игра в пользу «Зенита». А если нет, то проблема – кто будет затевать эти комбинации и все прочее, – сказал Орлов.

– Полезно было сыграть именно с командами уровня Лиги чемпионов, немножко вырваться из нашей внутренней кухни?

– Конечно, полезно, чтобы игроки «Зенита» поняли, что они еще много чего не умеют. Особенно молодые. Ребята из «Фенера» и «Црвены Звезды» по индивидуальным возможностям типа рывка с места, закрытия мяча корпусом, прессинга, борьбы за мяч выигрывали у многих зенитовцев.

Как говорится, поставили на место. И это очень полезно.