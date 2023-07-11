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    Орлов: «Игроков «Зенита» поставили на место»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в предсезонном турнире Кубок PARI Премьер.

    – Одни игроки «Зенита» лучше готовы к старту сезона, другие – хуже. Этот турнир был проверкой индивидуальных возможностей футболистов и наигранных схем. И главное даже не Суперкубок, а чемпионат страны, это подчеркивает все время и Сергей Семак, что подготовка идет именно к этому турниру.

    Поэтому футболисты готовы по-разному. Хотя в индивидуальном соперничестве были не хуже и не лучше, во всяком случае ни в одном из матчей не было превосходства «Зенита».

    С точки зрения посещаемости – это успех, наблюдать было интересно, Кержаков отбил пенальти в матче с «Фенербахче», после этого матча хороший эмоциональный фон для этой недели, последней перед Суперкубком.

    Не знаю, что там за травма в итоге у Клаудинью, но с ним в составе в предстоящем матче будет игра в пользу «Зенита». А если нет, то проблема – кто будет затевать эти комбинации и все прочее, – сказал Орлов.

    – Полезно было сыграть именно с командами уровня Лиги чемпионов, немножко вырваться из нашей внутренней кухни?

    – Конечно, полезно, чтобы игроки «Зенита» поняли, что они еще много чего не умеют. Особенно молодые. Ребята из «Фенера» и «Црвены Звезды» по индивидуальным возможностям типа рывка с места, закрытия мяча корпусом, прессинга, борьбы за мяч выигрывали у многих зенитовцев.

    Как говорится, поставили на место. И это очень полезно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15436

      Алексей З 34 минуты назад

      На фоне Фенербахче, выглядели очень бледно и не только молодые.
      Малков вообще растворился.

      0
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      Рейтинг: +1113

      Номэд 1 час назад

      Что их место у параши....

      0
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      Рейтинг: +5193

      fakeid > Номэд 1 час назад

      ты в неё уже сунул рыло и никого не подпускаешь, даже своих лгбт-собратьев из тарасофки. булькай дальше. гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +5972

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      – Полезно было сыграть именно с командами уровня Лиги чемпионов, немножко вырваться из нашей внутренней кухни?
      Конечно. – Полезно было сыграть именно с командами уровня Лиги чемпионов, немножко вырваться из нашей внутренней кухни?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3059

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Ну к примеру 19 летний Дмитрий Васильев в играх с Црвеной и Фанерой был признан лучшим игроком. Кто там кого поставил на место? Гыгыгы

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