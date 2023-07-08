«Мы ходили по черте»: Аршавин – о старте карьеры в «Зените»

Андрей Аршавин рассказал о приключениях в молодости с другими воспитанниками «Зенита».

– У нас тогда была мафия. Если когда-нибудь будут рассказывать про начало 2000-х, это наша футбольная мафия: я, Быстрый, Керж, Гарик [Денисов] и так далее.

– «Бандитский Петербург»?

– Нет, там криминал, а мы были веселые, богатые и хорошо играющие в футбол. И шумели по ночам иногда в Петербурге.

– Как считаешь, повезло вам, что вы родились тогда? Сегодня вы бы, наверное, уже сто раз подумали.

– Думаю, мы бы не подумали, делали бы все то же самое. Но это просто могло бы грустно закончиться, как с Кокорой.

Мы по черте ходили, думаю. Сейчас бы нам было намного сложнее.

Конечно, нам повезло. У нас была полная свобода перемещения, и нам еще помогали в городе. Полный кайф был.