Маунт объяснил, почему перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси»

Полузащитник Мэйсон Маунт прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед» из «Челси».

По инсайдерской информации, за игрока заплатили 69,5 миллиона евро.

«Никогда не бывает легко покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» станет новым захватывающим испытанием на следующем этапе моей карьеры. Играя с ними, я узнал, насколько сильна команда, к которой я присоединяюсь, и мне не терпится стать частью стремления этой группы выигрывать крупные трофеи.

Все видят, что клуб сделал большие шаги вперед под руководством Эрика тен Хага. Встретившись с менеджером и обсудив его планы, я крайне воодушевлен предстоящими сезонами и готов к тяжелой работе, которую здесь ожидают.

Я чрезвычайно амбициозен, я знаю, каково это – выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам все, чтобы снова испытать это в «Манчестер Юнайтед», – сказал Маунт.