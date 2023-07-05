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    • Маунт объяснил, почему перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси»

    Маунт объяснил, почему перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси»

    Полузащитник Мэйсон Маунт прокомментировал переход в «Манчестер Юнайтед» из «Челси».

    По инсайдерской информации, за игрока заплатили 69,5 миллиона евро.

    «Никогда не бывает легко покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» станет новым захватывающим испытанием на следующем этапе моей карьеры. Играя с ними, я узнал, насколько сильна команда, к которой я присоединяюсь, и мне не терпится стать частью стремления этой группы выигрывать крупные трофеи.

    Все видят, что клуб сделал большие шаги вперед под руководством Эрика тен Хага. Встретившись с менеджером и обсудив его планы, я крайне воодушевлен предстоящими сезонами и готов к тяжелой работе, которую здесь ожидают.

    Я чрезвычайно амбициозен, я знаю, каково это – выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам все, чтобы снова испытать это в «Манчестер Юнайтед», – сказал Маунт.

    • В прошедшем сезоне Маунт забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
    • Его соглашение с «Челси» истекало в 2024 году, и сторонам не удалось договориться о его продлении.
    • Маунт – воспитанник «Челси».

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    Источник: сайт «МЮ»

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