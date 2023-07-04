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    • Агент Кокорина назвал клуб, в котором форвард начнет подготовку к сезону

    Агент Кокорина назвал клуб, в котором форвард начнет подготовку к сезону

    Тимофей Бердышев, агент нападающего Александра Кокорина, высказался о будущем своего клиента.

    «Саша начнет подготовку сезона вместе с «Фиорентиной». Когда команда соберется, Саша вернется из отпуска вместе с командой.

    «Арис» отказался от идеи возвращения Кокорина? Не комментирую. Спросите у «Ариса», – сказал Бердышев.

    • Кокорин с августа 2022 года был в аренде в «Арисе».
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Сообщалось, что форвардом «Фиорентины» также интересуется турецкий «Карагюмрюк».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2023 20:43
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