Агент Кокорина назвал клуб, в котором форвард начнет подготовку к сезону

Тимофей Бердышев, агент нападающего Александра Кокорина, высказался о будущем своего клиента.

«Саша начнет подготовку сезона вместе с «Фиорентиной». Когда команда соберется, Саша вернется из отпуска вместе с командой.

«Арис» отказался от идеи возвращения Кокорина? Не комментирую. Спросите у «Ариса», – сказал Бердышев.