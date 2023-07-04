Агент Кокорина назвал клуб, в котором форвард начнет подготовку к сезону

Тимофей Бердышев, агент нападающего Александра Кокорина, высказался о будущем своего клиента.
«Саша начнет подготовку сезона вместе с «Фиорентиной». Когда команда соберется, Саша вернется из отпуска вместе с командой.
«Арис» отказался от идеи возвращения Кокорина? Не комментирую. Спросите у «Ариса», – сказал Бердышев.
- Кокорин с августа 2022 года был в аренде в «Арисе».
- Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
- Сообщалось, что форвардом «Фиорентины» также интересуется турецкий «Карагюмрюк».
Источник: «Спорт-Экспресс»