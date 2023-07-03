«Играем, грубости нет»: переговоры судей после падения спартаковца Бальде в штрафной «Зенита»

РФС опубликовал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2).

На видео попал момент с обсуждением падения форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита» на 38-й минуте.

– Время (для принятия решения) надо?, – спросил AVAR Андрей Образко.

– Нет, играем. Мяч ушел, грубости нет. Продолжайте, все в порядке, – ответил VAR Сергей Иванов.