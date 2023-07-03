«Играем, грубости нет»: переговоры судей после падения спартаковца Бальде в штрафной «Зенита»

РФС опубликовал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2).
На видео попал момент с обсуждением падения форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита» на 38-й минуте.
– Время (для принятия решения) надо?, – спросил AVAR Андрей Образко.
– Нет, играем. Мяч ушел, грубости нет. Продолжайте, все в порядке, – ответил VAR Сергей Иванов.
- В поле матч обслуживал Павел Кукуян.
- Игра состоялась 7 мая в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» благодаря победе над «Спартаком» стал чемпионом России.
Источник: ютуб-канал РФС