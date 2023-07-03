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    • «Играем, грубости нет»: переговоры судей после падения спартаковца Бальде в штрафной «Зенита»

    «Играем, грубости нет»: переговоры судей после падения спартаковца Бальде в штрафной «Зенита»

    РФС опубликовал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (3:2).

    На видео попал момент с обсуждением падения форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита» на 38-й минуте.

    – Время (для принятия решения) надо?, – спросил AVAR Андрей Образко.

    – Нет, играем. Мяч ушел, грубости нет. Продолжайте, все в порядке, – ответил VAR Сергей Иванов.

    • В поле матч обслуживал Павел Кукуян.
    • Игра состоялась 7 мая в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» благодаря победе над «Спартаком» стал чемпионом России.

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    Источник: ютуб-канал РФС

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18837

      NewLife 6 часов назад

      Почему не по правилам, а по понятиям ? Разве без грубости нарушений не бывает ? Может кто-то без грубости Иванову..........?

      2
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      Рейтинг: +14472

      R_a_i_n 6 часов назад

      Наступил бы другое дело)) Ну-да, ну-да. А как же "нет продавливания" ??

      3
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      Рейтинг: +14706

      playsh > R_a_i_n 3 часа назад

      Сейчас самое модное - "нет наступа,есть наступ..."

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