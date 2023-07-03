В матче второго белорусского дивизиона болельщик украл мяч: его ищет милиция

Необычный инцидент произошел во время матча команды «Барановичи» во втором дивизионе Белоруссии.

Неизвестный мужчина украл мяч. Когда игровой снаряд попал к болельщику, он схватил его и убежал.

Клуб не стал оставлять без внимания данную ситуацию и пригрозил фанату розыском.

«Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч.

Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу.

Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в «милицию», – говорится в заявлении ФК «Барановичи».

Поняв уровень возникших проблем, мужчина решил вернуть мяч.

«Я хочу его вернуть, извините пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его», – ответил болельщик в комментариях под постом.