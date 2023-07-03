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    • В матче второго белорусского дивизиона болельщик украл мяч: его ищет милиция

    В матче второго белорусского дивизиона болельщик украл мяч: его ищет милиция

    Необычный инцидент произошел во время матча команды «Барановичи» во втором дивизионе Белоруссии.

    Неизвестный мужчина украл мяч. Когда игровой снаряд попал к болельщику, он схватил его и убежал.

    Клуб не стал оставлять без внимания данную ситуацию и пригрозил фанату розыском.

    «Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч.

    Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу.

    Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в «милицию», – говорится в заявлении ФК «Барановичи».

    Поняв уровень возникших проблем, мужчина решил вернуть мяч.

    «Я хочу его вернуть, извините пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его», – ответил болельщик в комментариях под постом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +643

      eugen-han 4 часа назад

      Если по честному, то на футболе, когда что-то прилетело в руки болельщика и тем более, что мяч, то это должно становится его собственностью для популяризации игры и стимула, чтобы приходить на стадион.
      Это своего рода приз или бонус за посещение футбольного матча.

      0
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      Рейтинг: +235

      odessakmv 9 часов назад

      агент НАТы польского происхождения беженец из 404

      0
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      Рейтинг: +5018

      fakeid 10 часов назад

      бекхэм как-то на Евро пенальти промазал, запустив мяч на трибуну. болельщик ухитрился его спустить и вынести со стадиона. а потом на аукцион — и стал богаче вроде на 30 тыщ €

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      Рейтинг: +5961

      Дядя Серёжа 10 часов назад

      Как бы Лигу не пришлось закрывать... Такие невосполнимые потери...

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      Рейтинг: +11705

      alex1951 11 часов назад

      И правильно сделал...А баранов из Барановичей жалко,если полные ,.бараны,. и из-за копеечного мяча ,бурю в стакане воды устроили.....
      Видать паршивые дела у ,,Бацьки-Луки,, ежель на такие дела ментов вызывают ,а глядишь еще вдуют 15 лет строгого режима...))))

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