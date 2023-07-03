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  • В матче второго белорусского дивизиона болельщик украл мяч: его ищет милиция

В матче второго белорусского дивизиона болельщик украл мяч: его ищет милиция

3 июля 2023, 12:36
4

Необычный инцидент произошел во время матча команды «Барановичи» во втором дивизионе Белоруссии.

Неизвестный мужчина украл мяч. Когда игровой снаряд попал к болельщику, он схватил его и убежал.

Клуб не стал оставлять без внимания данную ситуацию и пригрозил фанату розыском.

«Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч.

Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу.

Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в «милицию», – говорится в заявлении ФК «Барановичи».

Поняв уровень возникших проблем, мужчина решил вернуть мяч.

«Я хочу его вернуть, извините пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его», – ответил болельщик в комментариях под постом.

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Комментарии (4)
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alex1951
1688377727
И правильно сделал...А баранов из Барановичей жалко,если полные ,.бараны,. и из-за копеечного мяча ,бурю в стакане воды устроили..... Видать паршивые дела у ,,Бацьки-Луки,, ежель на такие дела ментов вызывают ,а глядишь еще вдуют 15 лет строгого режима...))))
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Дядя Серёжа
1688378156
Как бы Лигу не пришлось закрывать... Такие невосполнимые потери...
Ответить
odessakmv
1688383498
агент НАТы польского происхождения беженец из 404
Ответить
eugen-han
1688401956
Если по честному, то на футболе, когда что-то прилетело в руки болельщика и тем более, что мяч, то это должно становится его собственностью для популяризации игры и стимула, чтобы приходить на стадион. Это своего рода приз или бонус за посещение футбольного матча.
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