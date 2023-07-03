В матче второго белорусского дивизиона болельщик украл мяч: его ищет милиция

Если по честному, то на футболе, когда что-то прилетело в руки болельщика и тем более, что мяч, то это должно становится его собственностью для популяризации игры и стимула, чтобы приходить на стадион.
Это своего рода приз или бонус за посещение футбольного матча.
Необычный инцидент произошел во время матча команды «Барановичи» во втором дивизионе Белоруссии.
Неизвестный мужчина украл мяч. Когда игровой снаряд попал к болельщику, он схватил его и убежал.
Клуб не стал оставлять без внимания данную ситуацию и пригрозил фанату розыском.
«Уважаемые зрители и болельщики! Обращаемся к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч.
Если у вас есть информация об этом происшествии или вы узнали человека на видео, обратитесь к нам или нашему клубу.
Снимки с камер видеонаблюдения будут опубликованы завтра и переданы в «милицию», – говорится в заявлении ФК «Барановичи».
Поняв уровень возникших проблем, мужчина решил вернуть мяч.
«Я хочу его вернуть, извините пожалуйста, я могу завтра подойти на стадион и отдать его», – ответил болельщик в комментариях под постом.