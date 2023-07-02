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    Глава МЛС: «В нашей лиге теперь лучший игрок в истории»

    Дон Гарбер, глава МЛС, доволен, что нападающий Лионель Месси теперь выступает за «Интер Майами».

    «Невозможно быть еще более взволнованными по поводу Месси. Лучший игрок в мире теперь в МЛС. Это показывает место лиги на футбольной карте, демонстрирует амбиции «Интера», его стремление развивать спорт в Майами.

    Появление в МЛС Месси – это великий момент для североамериканского футбола», – сказал Гарбер.

    • Сейчас Месси в отпуске.
    • Его дебют ожидается в 3-й декаде июля.
    • «Интер» идет на последнем месте Восточной конференции МЛС.

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    Источник: Daily Mail

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    02.07.2023 19:56
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