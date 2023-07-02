Глава МЛС: «В нашей лиге теперь лучший игрок в истории»

Дон Гарбер, глава МЛС, доволен, что нападающий Лионель Месси теперь выступает за «Интер Майами».

«Невозможно быть еще более взволнованными по поводу Месси. Лучший игрок в мире теперь в МЛС. Это показывает место лиги на футбольной карте, демонстрирует амбиции «Интера», его стремление развивать спорт в Майами.

Появление в МЛС Месси – это великий момент для североамериканского футбола», – сказал Гарбер.