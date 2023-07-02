Глава МЛС: «В нашей лиге теперь лучший игрок в истории»

Дон Гарбер, глава МЛС, доволен, что нападающий Лионель Месси теперь выступает за «Интер Майами».
«Невозможно быть еще более взволнованными по поводу Месси. Лучший игрок в мире теперь в МЛС. Это показывает место лиги на футбольной карте, демонстрирует амбиции «Интера», его стремление развивать спорт в Майами.
Появление в МЛС Месси – это великий момент для североамериканского футбола», – сказал Гарбер.
- Сейчас Месси в отпуске.
- Его дебют ожидается в 3-й декаде июля.
- «Интер» идет на последнем месте Восточной конференции МЛС.
Источник: Daily Mail