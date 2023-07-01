Стал известен призовой фонд Кубка PARI Премьер

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков раскрыл призовые за летний турнир Кубок PARI Премьер.
«Призовой фонд? Здесь нет секрета. Победитель получает 5 миллионов рублей. Считаю, что это достойная мотивация, помимо турнирных задач. Приятный бонус, чтобы уехать домой или оставить кубок дома в приятном настроении», – сказал Рыжков.
- В турнире в Петербурге примет участие «Зенит», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда».
- Матчи пройдут с 1 по 15 июля.
- Стадионы турнира – «Газпром Арена» и «Смена».
Источник: «Матч ТВ»