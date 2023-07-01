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    Стал известен призовой фонд Кубка PARI Премьер

    Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков раскрыл призовые за летний турнир Кубок PARI Премьер.

    «Призовой фонд? Здесь нет секрета. Победитель получает 5 миллионов рублей. Считаю, что это достойная мотивация, помимо турнирных задач. Приятный бонус, чтобы уехать домой или оставить кубок дома в приятном настроении», – сказал Рыжков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.07.2023 17:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata 7 часов назад

      Даже посидеть нормально в кабаке команде не получится ( ну конечно по их запросам )

      0
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      Рейтинг: +18553

      paracetamol 9 часов назад

      Зенит за Коваленку 200 лямов отдал, а тут всего 5!

      0
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      Рейтинг: +4576

      Spirit_78 > paracetamol 5 часов назад

      Билеты, бургеры, реклама - найдётся на чём заработать.

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