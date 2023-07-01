Самая горячая болельщица ЧМ-2022 сфотографировалась с Холандом

Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новую фотографию в соцсетях.

Она запечатлена с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

Модель и футболист встретились на Ибице, где оба проводят отпуск.

Фото: соцсети Иваны Кнолль