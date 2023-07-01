Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Самая горячая болельщица ЧМ-2022 сфотографировалась с Холандом

    Самая горячая болельщица ЧМ-2022 сфотографировалась с Холандом

    Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новую фотографию в соцсетях.

    Она запечатлена с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

    Модель и футболист встретились на Ибице, где оба проводят отпуск.

    Фото: соцсети Иваны Кнолль

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
    • В прошедшем сезоне Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах.
    • Он выиграл с «Сити» требл – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

    Новости по теме
    Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, резкий взлет Родри и Гюндогана 4
    Холанд закрыл логотип «МЮ», когда фотографировался с фанатом 1
    Определился лучший игрок сезона в топ-5 лигах по голам за клуб и сборную
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18553

      paracetamol 9 часов назад

      В каком смысле горячая? А попка у нее ничего!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      vaisboston > paracetamol 9 часов назад

      Ну вот аспирин у тебя задымил.А Холан так по ходу присунул.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2381

      jek718875 10 часов назад

      Неплохо смотрятся

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 