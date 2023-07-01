Самая горячая болельщица ЧМ-2022 сфотографировалась с Холандом

Хорватская болельщица Ивана Кнолль опубликовала новую фотографию в соцсетях.
Она запечатлена с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.
Модель и футболист встретились на Ибице, где оба проводят отпуск.
Фото: соцсети Иваны Кнолль
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- В прошедшем сезоне Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах.
- Он выиграл с «Сити» требл – АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Источник: «Бомбардир»