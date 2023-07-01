Самая сексуальная футболистка мира: «Я разочарована популярностью в соцсетях, потому что мои подписчики не смотрят, как я играю в футбол»

Футболистка «Астон Виллы» Алиша Леманн, которую медиа называют самой сексуальной в мире, пожаловалась на болельщиков из социальных сетей. В них она самая популярная представительница Швейцарии. У нее 11,7 миллиона подписчиков, это больше, чем у теннисиста Роджера Федерера (11,2).

Швейцарке не нравится, что пользователям соцсетей не слишком интересна ее игра.

«Разочарована, потому что мои болельщики не смотрят, как я играю в футбол. Многие просто следят за моей жизнью в соцсетях, но не смотрят, как я играю в футбол. Меня это разочаровывает, потому что я каждый день усердно работаю, чтобы всегда совершенствоваться», – заверила девушка.