30-летний бразилец завещал Неймару все свое имущество

Неизвестный мужчина из Бразилии хочет, чтобы все его активы после смерти достались Неймару.

Он уже составил соответствующее завещание, но пока не может проинформировать об этом футболиста.

Мужчине сейчас 30 лет, но он имеет проблемы со здоровьем.

«Я понимал, что мне некому оставить свои активы на случай смерти. Мне бы очень не хотелось, чтобы это досталось правительству или родственникам, с которыми я не лажу.

Мне нравится Неймар, я во многом идентифицирую себя с ним. Я тоже страдаю от клеветы, я тоже очень семейный человек, и его отношения с отцом мне очень напоминают мои с папой, который уже умер.

Но, прежде всего, я знаю, что, он не алчный, а такое в наше время редкость», – объяснил неназванный бразилец.