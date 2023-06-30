Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    30-летний бразилец завещал Неймару все свое имущество

    Неизвестный мужчина из Бразилии хочет, чтобы все его активы после смерти достались Неймару.

    Он уже составил соответствующее завещание, но пока не может проинформировать об этом футболиста.

    Мужчине сейчас 30 лет, но он имеет проблемы со здоровьем.

    «Я понимал, что мне некому оставить свои активы на случай смерти. Мне бы очень не хотелось, чтобы это досталось правительству или родственникам, с которыми я не лажу.

    Мне нравится Неймар, я во многом идентифицирую себя с ним. Я тоже страдаю от клеветы, я тоже очень семейный человек, и его отношения с отцом мне очень напоминают мои с папой, который уже умер.

    Но, прежде всего, я знаю, что, он не алчный, а такое в наше время редкость», – объяснил неназванный бразилец.

    Новости по теме
    Американская модель сообщила, что Неймар пытался с ней флиртовать: вот ее фото 7
    Месси и Неймар подешевели на 10 миллионов по версии Transfermarkt
    Неймар исполнили песню Джастина Бибера вместе со звездой НБА
    Источник: Metropoles

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 