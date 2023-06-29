Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов – об игроке ЦСКА: «Очень похож на европейца. Он может уехать играть в Европу»

    Орлов – об игроке ЦСКА: «Очень похож на европейца. Он может уехать играть в Европу»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    «Думаю, Чалов может уехать играть в Европу. Ему 25 лет. Его командировка в «Базель» была очень продуктивной.

    Федор по менталитету очень похож на европейца. Он подойдет европейскому клубу, если его туда действительно зовут. Если это не представление агентами, как на выставке.

    В «Базеле» он о себе заявил, увидел, как там все – играл в центре Европы, в Швейцарии. Это многое значит», – сказал Орлов.

    • В минувшем сезоне РПЛ у Чалова 19 голов в 30 матчах.
    • Сообщалось, что им интересуется «Марсель» и «Галатасарай».

    Новости по теме
    В «Галатасарае» прокомментировали новость об интересе к Чалову
    Греческий топ-клуб сделал ЦСКА предложение по трансферу Чалова 1
    Какие трансферы в РПЛ мы ждем этим летом: Малком – в «Юве», Чалов – в Турцию, Николсона – куда-нибудь 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20728

      Cleaner 2 часа назад

      Гена Орлов почуял угрозу чемпионству Зенитовскому, желает, чтобы ЦСКА своих игроков распродавать начал!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4520

      Snek 2 часа назад

      Да какая ему Европа? О чём он?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8682

      Беспонтий 3 часа назад

      геннадий пишет как кладёт
      ну а кладёт всегда помногу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23060

      Persona_non_Grata > Беспонтий 2 часа назад

      Спасибо, теперь я знаю как зовут Cleaner )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20728

      Cleaner > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Спартаковский нижеплинтусный юморок пошел. Соревнуетесь, чья шутка нижеплинтусней будет? Пока что у вас ничья...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 