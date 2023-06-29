Орлов – об игроке ЦСКА: «Очень похож на европейца. Он может уехать играть в Европу»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о будущем нападающего ЦСКА Федора Чалова.
«Думаю, Чалов может уехать играть в Европу. Ему 25 лет. Его командировка в «Базель» была очень продуктивной.
Федор по менталитету очень похож на европейца. Он подойдет европейскому клубу, если его туда действительно зовут. Если это не представление агентами, как на выставке.
В «Базеле» он о себе заявил, увидел, как там все – играл в центре Европы, в Швейцарии. Это многое значит», – сказал Орлов.
- В минувшем сезоне РПЛ у Чалова 19 голов в 30 матчах.
- Сообщалось, что им интересуется «Марсель» и «Галатасарай».
Источник: Sport24