Пирс Морган получил награду за интервью с Роналду – после него «МЮ» расторг контракт с Криштиану

Вот мне интересно, есть люди берущие интервью у военных, ученых, врачей, политиков они все в топку, а награду дают за скандальное интервью. Там, наверное, награды вручают как и в случае с золотым мячом
Английский журналист Пирс Морган был удостоен награды на церемонии TRIC Awards (основанный в 1931 году британский клуб теле– и радиоиндустрии).
Ему вручили приз «Интервью года» за беседу с Криштиану Роналду в 2022 году. После того интервью контракт с португальцем расторг «Манчестер Юнайтед».
«Такими темпами мне понадобится один из твоих трофейных кабинетов», – обратился Морган к Роналду.
- После ухода из «МЮ» Криштиану пополнил саудовский «Аль-Наср», где стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.