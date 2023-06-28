Пирс Морган получил награду за интервью с Роналду – после него «МЮ» расторг контракт с Криштиану

Английский журналист Пирс Морган был удостоен награды на церемонии TRIC Awards (основанный в 1931 году британский клуб теле– и радиоиндустрии).

Ему вручили приз «Интервью года» за беседу с Криштиану Роналду в 2022 году. После того интервью контракт с португальцем расторг «Манчестер Юнайтед».

«Такими темпами мне понадобится один из твоих трофейных кабинетов», – обратился Морган к Роналду.