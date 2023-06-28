Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Пирс Морган получил награду за интервью с Роналду – после него «МЮ» расторг контракт с Криштиану

    Пирс Морган получил награду за интервью с Роналду – после него «МЮ» расторг контракт с Криштиану

    Английский журналист Пирс Морган был удостоен награды на церемонии TRIC Awards (основанный в 1931 году британский клуб теле– и радиоиндустрии).

    Ему вручили приз «Интервью года» за беседу с Криштиану Роналду в 2022 году. После того интервью контракт с португальцем расторг «Манчестер Юнайтед».

    «Такими темпами мне понадобится один из твоих трофейных кабинетов», – обратился Морган к Роналду.

    • После ухода из «МЮ» Криштиану пополнил саудовский «Аль-Наср», где стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

    Новости по теме
    Джорджина вновь показала пышные грудь и ягодицы 6
    Президент Франции Макрон сделал выбор между Месси и Роналду 4
    Морган: «Неужели вы искренне думаете, что Роналду не привел бы «Арсенал» к чемпионству?» 1
    Источник: твиттер Пирса Моргана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 1 час назад

      Вот мне интересно, есть люди берущие интервью у военных, ученых, врачей, политиков они все в топку, а награду дают за скандальное интервью. Там, наверное, награды вручают как и в случае с золотым мячом

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 