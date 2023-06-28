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  • В «Локомотиве» обсудили с Дзюбой его участие в сторонних шоу

В «Локомотиве» обсудили с Дзюбой его участие в сторонних шоу

28 июня 2023, 13:31
1

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клуб не запрещает Артему Дзюбе принимать участие в различных шоу.

– Дзюба часто снимается в шоу. Положительно относитесь?

– Мы проговаривали с ним эти моменты. Что касается личной жизни, человек сам принимает решение. Клуб открыт к этому. Но кое‑какие нюансы мы проговорили, чтобы это все было цензурно. Но глобально это не мешает ни ему, ни нам. Мы относимся с пониманием.

Артем абсолютно мотивирован. Мы видим, что в каждом занятии, которое происходит на тренировке, он предельно эмоционален, предельно мотивирован. Он хочет побеждать в каждой тренировке, в каждом упражнении. И болезненно реагирует на какие‑то неудачи даже в двусторонних матчах.

Я неоднократно говорил, что с таким топовым бэкграундом с точки зрения игровых качеств, профессионализма он продолжит свою серию, будет конкурентен, доказывая всем, что он действительно один из лидеров российского чемпионата.

  • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
  • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
  • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Галактионов Михаил
Комментарии (1)
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Эном айс
1687954091
Теперь, Миша, скажи Артёму все, что ты ему сказал, на гражданском языке... "Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности."(с)
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