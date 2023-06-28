В «Локомотиве» обсудили с Дзюбой его участие в сторонних шоу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клуб не запрещает Артему Дзюбе принимать участие в различных шоу.

– Дзюба часто снимается в шоу. Положительно относитесь?

– Мы проговаривали с ним эти моменты. Что касается личной жизни, человек сам принимает решение. Клуб открыт к этому. Но кое‑какие нюансы мы проговорили, чтобы это все было цензурно. Но глобально это не мешает ни ему, ни нам. Мы относимся с пониманием.

Артем абсолютно мотивирован. Мы видим, что в каждом занятии, которое происходит на тренировке, он предельно эмоционален, предельно мотивирован. Он хочет побеждать в каждой тренировке, в каждом упражнении. И болезненно реагирует на какие‑то неудачи даже в двусторонних матчах.

Я неоднократно говорил, что с таким топовым бэкграундом с точки зрения игровых качеств, профессионализма он продолжит свою серию, будет конкурентен, доказывая всем, что он действительно один из лидеров российского чемпионата.