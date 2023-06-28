В «Локомотиве» обсудили с Дзюбой его участие в сторонних шоу

Теперь, Миша, скажи Артёму все, что ты ему сказал, на гражданском языке...
"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности."(с)
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клуб не запрещает Артему Дзюбе принимать участие в различных шоу.
– Дзюба часто снимается в шоу. Положительно относитесь?
– Мы проговаривали с ним эти моменты. Что касается личной жизни, человек сам принимает решение. Клуб открыт к этому. Но кое‑какие нюансы мы проговорили, чтобы это все было цензурно. Но глобально это не мешает ни ему, ни нам. Мы относимся с пониманием.
Артем абсолютно мотивирован. Мы видим, что в каждом занятии, которое происходит на тренировке, он предельно эмоционален, предельно мотивирован. Он хочет побеждать в каждой тренировке, в каждом упражнении. И болезненно реагирует на какие‑то неудачи даже в двусторонних матчах.
Я неоднократно говорил, что с таким топовым бэкграундом с точки зрения игровых качеств, профессионализма он продолжит свою серию, будет конкурентен, доказывая всем, что он действительно один из лидеров российского чемпионата.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».