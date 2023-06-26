В РФС рассказали, когда у сборной России появится новая форма

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о новой форме сборной России.
«Работа над новой формой сборной России по футболу уже идет. Думаю, что она будет представлена в марте 2024 года.
Планируется, что сборная сыграет мартовские товарищеские матчи в этой форме. Поэтому очевидно, что перед первой игрой наши службы проработают этот вопрос и мы сделаем красивую презентацию формы специально под сборную России», – сказал Митрофанов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23.
Источник: «РБ Спорт»