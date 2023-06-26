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  • В РФС рассказали, когда у сборной России появится новая форма

В РФС рассказали, когда у сборной России появится новая форма

26 июня 2023, 18:59
2

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о новой форме сборной России.

«Работа над новой формой сборной России по футболу уже идет. Думаю, что она будет представлена в марте 2024 года.

Планируется, что сборная сыграет мартовские товарищеские матчи в этой форме. Поэтому очевидно, что перед первой игрой наши службы проработают этот вопрос и мы сделаем красивую презентацию формы специально под сборную России», – сказал Митрофанов.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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Вомбат
1687802785
Как здорово, что так скоро - уже в марте будущего года - мы увидим наших любимых игроков (Сильянова, Уткина и прочих) в новенькой форме. Уверен, что и соперник у сборной России будет достойный - возможно даже команда Белоруссии.
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