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    • В РФС рассказали, когда у сборной России появится новая форма

    В РФС рассказали, когда у сборной России появится новая форма

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о новой форме сборной России.

    «Работа над новой формой сборной России по футболу уже идет. Думаю, что она будет представлена в марте 2024 года.

    Планируется, что сборная сыграет мартовские товарищеские матчи в этой форме. Поэтому очевидно, что перед первой игрой наши службы проработают этот вопрос и мы сделаем красивую презентацию формы специально под сборную России», – сказал Митрофанов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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