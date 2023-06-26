В РФС рассказали, когда у сборной России появится новая форма

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о новой форме сборной России.

«Работа над новой формой сборной России по футболу уже идет. Думаю, что она будет представлена в марте 2024 года.

Планируется, что сборная сыграет мартовские товарищеские матчи в этой форме. Поэтому очевидно, что перед первой игрой наши службы проработают этот вопрос и мы сделаем красивую презентацию формы специально под сборную России», – сказал Митрофанов.