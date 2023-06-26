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    • Семак: «На примере «Зенита» видим, что деньги никогда не будут основой для достижения результатов»

    Семак: «На примере «Зенита» видим, что деньги никогда не будут основой для достижения результатов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мотивации футболистов.

    – В чем сейчас мотивация футболистов, если убрать из перечня финансовый аспект? Как поддерживать ее уровень вдолгую, на дистанции?

    – Деньги, уверен, никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов. Это мы видим на протяжении многих лет на примере «Зенита», который, выполняя задачи, всегда выкладывается на сто процентов.

    На мой взгляд, главная мотивация для игроков – победа в каждом мачте. Они спортсмены, профессионалы. Победный голод можно и нужно сохранять на протяжении всей карьеры – как футболиста, так и тренера.

    – Но бывает ведь, что в третьем-четвертом успешном сезоне футболист снижает требования к себе.

    – В «Зените» этой проблемы не наблюдаю. Возможно, эмоции чуть упали, радость от побед стала не такой яркой, но желание выигрывать в любом случае остается максимально высоким

    • У «Зенита» 5 чемпионств подряд.
    • У команды самый дорогой состав в РПЛ (170 миллионов евро).
    • Новый сезон стартует 23 июля.

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    Источник: сайт ООТФ

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1083

      Krics 4 минуты назад

      Забавно когда тупое думает,что оно хитрое.ихмо.

      1
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      Рейтинг: +130

      Niklas80 4 минуты назад

      "Деньги, уверен, никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов. Это мы видим на протяжении многих лет на примере «Зенита»". Занавес.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Bomjipidary 11 минут назад

      Комментариев нет... Смех и только

      3
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      Рейтинг: +443

      timon2401 27 минут назад

      сказал Семак получая 2.2 млн евро в год +бонусы, являясь самым высокооплачиваемым тренером РПЛ)))

      3
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      Рейтинг: +2455

      Красногвардейчик 31 минуту назад

      Во врать в газпроме научился Сырожа)))) Если финансы из Зенита уйдут, все сразу увидят что ты физрук

      3
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      Рейтинг: +81

      vaisboston 1 час назад

      На мой взгляд, главная мотивация для игроков – победа в каждом мачте====
      Да он издевается. Засунуть Семака в какой нибудь Торпедо, там пусть посмотрит как ---------"деньги никогда не будут основой для достижения результатов" )))

      5
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      Рейтинг: +56

      Пингвины Антарктиды 1 час назад

      Что мотивирует Малкома и Клаудиньо? Особенно, если вспомнить известный жест первого?

      1
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      Рейтинг: +3636

      Axe111 1 час назад

      АХАХАХХАХААХАХ

      1
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      Рейтинг: +4962

      fakeid 1 час назад

      "У команды самый дорогой состав в РПЛ (170 миллионов евро)"

      на маркте не учтён ду кейрос. так что 176 лямов по факту.

      0
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      Рейтинг: +81

      vaisboston > fakeid 52 минуты назад

      А ты сс.ука хвастаешься этим..))) А потом удивляешься почему....
      Кстати ---ты почему не на фронте ? Здоровый мужик, пригоден....Ты эта..фамилию скажи.Ты же на учете в Санкт Петербурге ?
      Там недобор идет...Давай---фамилию, имя, адрес..

      1
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