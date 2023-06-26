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  • Семак: «На примере «Зенита» видим, что деньги никогда не будут основой для достижения результатов»

Семак: «На примере «Зенита» видим, что деньги никогда не будут основой для достижения результатов»

26 июня 2023, 17:29
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мотивации футболистов.

– В чем сейчас мотивация футболистов, если убрать из перечня финансовый аспект? Как поддерживать ее уровень вдолгую, на дистанции?

– Деньги, уверен, никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов. Это мы видим на протяжении многих лет на примере «Зенита», который, выполняя задачи, всегда выкладывается на сто процентов.

На мой взгляд, главная мотивация для игроков – победа в каждом мачте. Они спортсмены, профессионалы. Победный голод можно и нужно сохранять на протяжении всей карьеры – как футболиста, так и тренера.

– Но бывает ведь, что в третьем-четвертом успешном сезоне футболист снижает требования к себе.

– В «Зените» этой проблемы не наблюдаю. Возможно, эмоции чуть упали, радость от побед стала не такой яркой, но желание выигрывать в любом случае остается максимально высоким

  • У «Зенита» 5 чемпионств подряд.
  • У команды самый дорогой состав в РПЛ (170 миллионов евро).
  • Новый сезон стартует 23 июля.

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Источник: сайт ООТФ
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
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Пингвины Антарктиды
1687792259
Что мотивирует Малкома и Клаудиньо? Особенно, если вспомнить известный жест первого?
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Красногвардейчик
1687794837
Во врать в газпроме научился Сырожа)))) Если финансы из Зенита уйдут, все сразу увидят что ты физрук
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timon2401
1687795062
сказал Семак получая 2.2 млн евро в год +бонусы, являясь самым высокооплачиваемым тренером РПЛ)))
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Bomjipidary
1687796021
Комментариев нет... Смех и только
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Niklas80
1687796402
"Деньги, уверен, никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов. Это мы видим на протяжении многих лет на примере «Зенита»". Занавес.)))
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Krics
1687796422
Забавно когда тупое думает,что оно хитрое.ихмо.
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Sky Spartak
1687798596
Говорит это человек, у которого самый дорогой состав и ресурс в Чемпионате)))) Конечно уверен, что это не деньги ))) Это я тренер с Российским молодняком играю... И добиваюсь успеха )))
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momwig_
1687799119
Ну, конечно, я много раз говорил, не стоит с футболиста требовать проявлений интеллекта. Но вот тут как-то слишком ярко прёт доказательство моего замечания про номинальность тренерский позиции в Зените. И гнедирской. Потому что Семак, конечно - клинический идиот (простите, вот теперь это просто всем должно быть ясно), но у гендира-то должны быть в аппарате специалисты (я даже не о крепких парнях со смирительными, это крайняя мера), которые могут понять, что вот ТАК трыедеть про то, о чем знают и понимают все, можно только в припадке...
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Play
1687800184
Это стенд-апп какой-то был или что, не пойму, но смешно очень.
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Fialet
1687803191
Интересно, он лицемер или дебил?
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