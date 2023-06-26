Семак: «На примере «Зенита» видим, что деньги никогда не будут основой для достижения результатов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мотивации футболистов.

– В чем сейчас мотивация футболистов, если убрать из перечня финансовый аспект? Как поддерживать ее уровень вдолгую, на дистанции?

– Деньги, уверен, никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов. Это мы видим на протяжении многих лет на примере «Зенита», который, выполняя задачи, всегда выкладывается на сто процентов.

На мой взгляд, главная мотивация для игроков – победа в каждом мачте. Они спортсмены, профессионалы. Победный голод можно и нужно сохранять на протяжении всей карьеры – как футболиста, так и тренера.

– Но бывает ведь, что в третьем-четвертом успешном сезоне футболист снижает требования к себе.

– В «Зените» этой проблемы не наблюдаю. Возможно, эмоции чуть упали, радость от побед стала не такой яркой, но желание выигрывать в любом случае остается максимально высоким