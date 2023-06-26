Захарян прокомментировал назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к тому, что команду возглавил Марцел Личка.

«Марцел Личка – хороший тренер, сейчас поближе познакомимся, посмотрим, какие будут тренировки.

Видно было, что «Оренбург» играл супер, поэтому я думаю, что к нам пришeл очень хороший тренер.

Конечно, хочется играть в атаку, хотел бы атакующего футбола в исполнении «Динамо», – заявил Захарян.