Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Захарян прокомментировал назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»

    Захарян прокомментировал назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к тому, что команду возглавил Марцел Личка.

    «Марцел Личка – хороший тренер, сейчас поближе познакомимся, посмотрим, какие будут тренировки.

    Видно было, что «Оренбург» играл супер, поэтому я думаю, что к нам пришeл очень хороший тренер.

    Конечно, хочется играть в атаку, хотел бы атакующего футбола в исполнении «Динамо», – заявил Захарян.

    • В «Динамо» Личка сменил Славишу Йокановича.
    • Контракт с ним подписан по схеме «1+1+1».
    • В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» финишировало на 9-м месте, а «Оренбург» под руководством Лички – на 7-м.

    Новости по теме
    Захарян оценил перспективы «Динамо» побороться за чемпионство в следующем сезоне
    Захарян ответил, была ли у него встреча с представителями Федерации футбола Армении 2
    3 игрока РПЛ вошли в число номинантов на приз Golden Boy-2023 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101814

      zigbert 41 минуту назад

      Из Оренбурга Личке удалось создать крепкого середняка. Если ему удастся еще и улучшить игру Динамо то о нем заговорят еще больше. Во всяком случае условия для плодотворной работы в Динамо ему способны создать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      eugen-han 1 час назад

      Ничего личного, но чеха ждёт провал и фиаско в динамо. Динамо сделало ошибку, потому что Личка - это далеко не Федотов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19048

      ilichkadr 2 часа назад

      Дожили, что в Динамо давать интервью окромя Захаряна больше не кому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1461

      Taps 3 часа назад

      Ждём 7-е место Динамо ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20685

      Cleaner > Taps 2 часа назад

      А Вы большой оптимист...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20685

      Cleaner 3 часа назад

      Надеюсь, что Личка начнет гонять Захаряна на тренировках, чтобы привести игрока в более менее адекватное игровое состояние.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1270

      SLADE2019 > Cleaner 3 часа назад

      Вот здесь, с тобой (Вами) трудно не согласиться. Парню давно мотиватор нужен был.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 