Захарян прокомментировал назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем отношении к тому, что команду возглавил Марцел Личка.
«Марцел Личка – хороший тренер, сейчас поближе познакомимся, посмотрим, какие будут тренировки.
Видно было, что «Оренбург» играл супер, поэтому я думаю, что к нам пришeл очень хороший тренер.
Конечно, хочется играть в атаку, хотел бы атакующего футбола в исполнении «Динамо», – заявил Захарян.
- В «Динамо» Личка сменил Славишу Йокановича.
- Контракт с ним подписан по схеме «1+1+1».
- В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» финишировало на 9-м месте, а «Оренбург» под руководством Лички – на 7-м.
Источник: «Чемпионат»