Мбаппе едва не заплакал, когда сорвался его трансфер в «Реал» в 2021 году

Журналист Ромен Молина сообщил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел перейти в «Реал» в 2021 году.

«Два года назад на фоне интереса «Реала» Килиан сообщил, что хочет уйти. Было несколько предложений. Флорентино Перес позвонил игроку и сказал, что «ПСЖ» даже не ответил на запросы. Мбаппе чуть не расплакался, ведь он с детства мечтает о «Реале», – рассказал Молина.