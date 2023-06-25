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    • Мбаппе едва не заплакал, когда сорвался его трансфер в «Реал» в 2021 году

    Мбаппе едва не заплакал, когда сорвался его трансфер в «Реал» в 2021 году

    Журналист Ромен Молина сообщил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел перейти в «Реал» в 2021 году.

    «Два года назад на фоне интереса «Реала» Килиан сообщил, что хочет уйти. Было несколько предложений. Флорентино Перес позвонил игроку и сказал, что «ПСЖ» даже не ответил на запросы. Мбаппе чуть не расплакался, ведь он с детства мечтает о «Реале», – рассказал Молина.

    • Трансфер Мбаппе в «Реал» вероятен в будущем.
    • У игрока остался год контракта с «ПСЖ».
    • Килиан – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

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    Источник: Cadena SER

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