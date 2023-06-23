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    • Колосков: «Крымские клубы находят под юрисдикцией Украины»

    Колосков: «Крымские клубы находят под юрисдикцией Украины»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал получение аттестации ФНЛ двумя крымскими клубами – «Севастополем» и «Рубином» из Ялты.

    – Аттестованные крымские клубы сейчас принимают в ФНЛ-2. Стоит ли ждать санкций со стороны ФИФА?

    – Сложный вопрос. Думаю, наше руководство уже ведет большую работу в этом направлении с ФИФА и УЕФА. Те клубы, которые получили лицензию, они еще под юрисдикцией Украины с точки зрения правил ФИФА и УЕФА.

    По Уставу УЕФА, если клубы одной ассоциации играют в другой ассоциации, то та ассоциация, к которой принадлежат клубы, должна дать добро на это. Думаю, Украина никогда не даст добро на это. Возникает коллизия, которую можно преодолеть только с помощью серьезных разговоров с ФИФА и УЕФА.

    У нас в свое время, когда Николай Толстых был президентом РФС, мы включили несколько клубов из Крыма. Они начали играть, но потом в УЕФА сказали, что их членство лучше пока приостановить. Я не исключаю подобной ситуации. Но еще раз повторяю, что обо всем можно договориться.

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    Источник: «РБ Спорт»

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