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    • Быстров одним словом охарактеризовал переход Игнатьева в «Сочи»

    Быстров одним словом охарактеризовал переход Игнатьева в «Сочи»

    Владимир Быстров назвал трансфер нападающего Ивана Игнатьева сомнительным для «Сочи».

    «Игнатьев – сомнительный трансфер для «Сочи», глядя на то, как в последнее время он выступает.

    До прихода в «Локомотив» Дзюбы у него была возможность проявить себя. В чемпионате он практически не играл, а с приходом Дзюбы сел на скамейку запасных. Агент у него работает хорошо.

    Усилит ли Игнатьев «Сочи»? Сомневаюсь. Если он, конечно, взялся за голову и сможет перезагрузить карьеру, то может быть.

    Возможно, Хохлов возьмет и закроет его на базе. После того как он ушел из «Краснодара», мы его как футболиста и не увидели», – сказал Быстров.

    • 24-летний Игнатьев перешел из «Локо» в «Сочи» на правах свободного агента.
    • Сообщалось, что его контракт будет заключен по схеме «1+3».
    • У форварда были варианты продолжения карьеры в Турции и на Кипре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.06.2023 23:34
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