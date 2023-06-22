Быстров одним словом охарактеризовал переход Игнатьева в «Сочи»

Владимир Быстров назвал трансфер нападающего Ивана Игнатьева сомнительным для «Сочи».

«Игнатьев – сомнительный трансфер для «Сочи», глядя на то, как в последнее время он выступает.

До прихода в «Локомотив» Дзюбы у него была возможность проявить себя. В чемпионате он практически не играл, а с приходом Дзюбы сел на скамейку запасных. Агент у него работает хорошо.

Усилит ли Игнатьев «Сочи»? Сомневаюсь. Если он, конечно, взялся за голову и сможет перезагрузить карьеру, то может быть.

Возможно, Хохлов возьмет и закроет его на базе. После того как он ушел из «Краснодара», мы его как футболиста и не увидели», – сказал Быстров.