Быстров одним словом охарактеризовал переход Игнатьева в «Сочи»

Владимир Быстров назвал трансфер нападающего Ивана Игнатьева сомнительным для «Сочи».
«Игнатьев – сомнительный трансфер для «Сочи», глядя на то, как в последнее время он выступает.
До прихода в «Локомотив» Дзюбы у него была возможность проявить себя. В чемпионате он практически не играл, а с приходом Дзюбы сел на скамейку запасных. Агент у него работает хорошо.
Усилит ли Игнатьев «Сочи»? Сомневаюсь. Если он, конечно, взялся за голову и сможет перезагрузить карьеру, то может быть.
Возможно, Хохлов возьмет и закроет его на базе. После того как он ушел из «Краснодара», мы его как футболиста и не увидели», – сказал Быстров.
- 24-летний Игнатьев перешел из «Локо» в «Сочи» на правах свободного агента.
- Сообщалось, что его контракт будет заключен по схеме «1+3».
- У форварда были варианты продолжения карьеры в Турции и на Кипре.
Источник: «Матч ТВ»