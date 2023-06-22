Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой оценил свои шансы возглавить сборную России

    Экс-спартаковец Александр Мостовой считает, что он никогда не будет тренировать сборную России.

    – Остаюсь при своем мнении – нигде в мире нет совмещения постов тренера клуба и сборной, как у нас. Ха-ха-ха, назовите мне хоть одну страну, где такое есть. Зачем это нужно?

    – А в чем проблема, если сборная играет пять товарищеских матчей за два года?

    – Какая разница? У нас нет футбольных людей что ли? У нас же все это есть. Зачем лишняя нагрузка?

    – Готовы возглавить сборную после получения лицензии?

    – Да никто меня туда близко не подпустит, вы чего. Я же, как многие говорят, в футбол не играл. Хотя у меня забитых голов больше, чем у многих – игр.

    Чего я только ни слышал, чего только ни видел. Спокойно отношусь.

    • Мостовой подал документы для обучения на тренера 12 мая.
    • Его единственный тренерский опыт – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • Посты в «Ростове» и сборной России совмещает Валерий Карпин.

    Новости по теме
    Мостовой включил себя в число трех лучших футболистов в истории России 9
    Мостовой прокомментировал смену гендиректора в «Спартаке» 2
    Медиаклуб Мостового интересуется 36-летним Глушаковым 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21643

      derrik2000 6 минут назад

      Как говаривал "лучший экономист современности" Герка Греф, "работайте и всё у вас получится".
      )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20590

      Cleaner 32 минуты назад

      Возглавить сборную России? Мостовой, не в 21-ом веке! Спартаковцы народ смешить умеют. Ржу ни могу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      Болотоход > Cleaner 22 минуты назад

      Ага! Усатый конь возглавлял уже! И че? Вечно в группах последние! РЖУ не могу)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20590

      Cleaner > Болотоход 13 минут назад

      Вы похрюкиваете, но считаете, что РЖЕТЕ? Это значит, что ПОДСОЗНАТЕЛЬНО Вы фанат ЦСКА!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15258

      Алексей З 46 минут назад

      Мост умнее , чем многие задающие ему вопросы.
      Где совмещают, хороший вопрос ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 