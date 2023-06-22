Мостовой оценил свои шансы возглавить сборную России

Экс-спартаковец Александр Мостовой считает, что он никогда не будет тренировать сборную России.
– Остаюсь при своем мнении – нигде в мире нет совмещения постов тренера клуба и сборной, как у нас. Ха-ха-ха, назовите мне хоть одну страну, где такое есть. Зачем это нужно?
– А в чем проблема, если сборная играет пять товарищеских матчей за два года?
– Какая разница? У нас нет футбольных людей что ли? У нас же все это есть. Зачем лишняя нагрузка?
– Готовы возглавить сборную после получения лицензии?
– Да никто меня туда близко не подпустит, вы чего. Я же, как многие говорят, в футбол не играл. Хотя у меня забитых голов больше, чем у многих – игр.
Чего я только ни слышал, чего только ни видел. Спокойно отношусь.
- Мостовой подал документы для обучения на тренера 12 мая.
- Его единственный тренерский опыт – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
- Посты в «Ростове» и сборной России совмещает Валерий Карпин.
Источник: «РБ Спорт»