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    • Дюков: «Выступление делегатов ФИФА и УЕФА дает надежду на отмену бана России»

    Дюков: «Выступление делегатов ФИФА и УЕФА дает надежду на отмену бана России»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление делегатов УЕФА и ФИФА на конференции РФС.

    «Спасибо большое коллегам из УЕФА и ФИФА, что нашли время приехать на конференцию в этот важный для российского футбола день.

    Их выступление действительно было обнадeживающим, это даeт надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан. Но я бы всe равно уж не стал слишком их переоценивать.

    Наши консультации с УЕФА продолжаются. До достижения договорeнностей мы договорились ничего не комментировать. Вариант с Азией опять же существует, но если вдруг будем ему следовать, то по договорeнности с УЕФА», – сказал Дюков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1185

      rac531 57 минут назад

      И какой же дурак этот ДЮКОВ))))
      Эти чиновнички приехали, выпили, закусили, улыбнулись и уехали)
      А эти протокольные фразы НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ, И РАССЧИТАНЫ НА ТАКИХ ИДИЁТОВ, КАК ДЮКОВ)

      1
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      Рейтинг: +15257

      Алексей З 1 час назад

      В уши Моли дует этот Дюков, типа всё хорошо , всё под контролем.
      Идиоты , пока свою кровавую авантюру не закончите , никто бан не снимет.

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      Рейтинг: +1086

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Их кидают и кидают а они всё верят и верят! Во что только не поверишь ради командировок за бугор на халяву. Видели последний опрос в гейропе об уровне ненависти к России? Большинство людишек против нас и на первом месте Дания. Поляки, чехи и прочие трибалты в первой десятке. ''Коллеги'' ему намекнули, намекальщики блин.

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      Рейтинг: +4958

      fakeid 1 час назад

      а играть где будут? пшеки позорные к нам не поедут, нас не пустят. на нейтралке в сербии придётся.

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      Рейтинг: +4306

      Ziklop 2 часа назад

      сказочник!

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