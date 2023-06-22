Дюков: «Выступление делегатов ФИФА и УЕФА дает надежду на отмену бана России»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление делегатов УЕФА и ФИФА на конференции РФС.

«Спасибо большое коллегам из УЕФА и ФИФА, что нашли время приехать на конференцию в этот важный для российского футбола день.

Их выступление действительно было обнадeживающим, это даeт надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан. Но я бы всe равно уж не стал слишком их переоценивать.

Наши консультации с УЕФА продолжаются. До достижения договорeнностей мы договорились ничего не комментировать. Вариант с Азией опять же существует, но если вдруг будем ему следовать, то по договорeнности с УЕФА», – сказал Дюков.