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    • Умерла жена Галицкого: последние годы они вместе лечились от онкологии

    Умерла жена Галицкого: последние годы они вместе лечились от онкологии

    Виктория Галицкая, жена владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, умерла после продолжительной болезни.

    «Виктория скончалась 14 июня. Ее похоронили в Краснодарском крае несколько дней назад.

    Последнее время Виктория проходила лечение в Италии. Там же лечился и сам Галицкий – несколько лет назад в интервью он признался, что болеет и хочет перестроить работу в ФК «Краснодар», чтобы его возможное отсутствие не влияло на эффективность клуба», – сообщает Baza.

    • С будущей женой Галицкий познакомился еще в университете, где девушка училась на бухгалтера.
    • После свадьбы бизнесмен взял фамилию жены – говорят, на этом настоял тесть.
    • В 1995 году у пары родилась дочь Полина.
    • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.

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    Источник: Baza

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2283

      Dr.Metal 14 минут назад

      Соболезную

      0
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 29 минут назад

      Соболезнования Сергею Николаевичу!

      0
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      Рейтинг: +3704

      acor94 1 час назад

      Жаль мужика. Теперь поплывёт и он и его клуб.

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      Рейтинг: +1192

      Argon > acor94 39 минут назад

      Жаль конечно. Потеря близких это сильный удар. Не хотелось бы , чтоб он расклеился.

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