Умерла жена Галицкого: последние годы они вместе лечились от онкологии

Виктория Галицкая, жена владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, умерла после продолжительной болезни.
«Виктория скончалась 14 июня. Ее похоронили в Краснодарском крае несколько дней назад.
Последнее время Виктория проходила лечение в Италии. Там же лечился и сам Галицкий – несколько лет назад в интервью он признался, что болеет и хочет перестроить работу в ФК «Краснодар», чтобы его возможное отсутствие не влияло на эффективность клуба», – сообщает Baza.
- С будущей женой Галицкий познакомился еще в университете, где девушка училась на бухгалтера.
- После свадьбы бизнесмен взял фамилию жены – говорят, на этом настоял тесть.
- В 1995 году у пары родилась дочь Полина.
- Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.
Источник: Baza