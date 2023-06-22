Умерла жена Галицкого: последние годы они вместе лечились от онкологии

Виктория Галицкая, жена владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, умерла после продолжительной болезни.

«Виктория скончалась 14 июня. Ее похоронили в Краснодарском крае несколько дней назад.

Последнее время Виктория проходила лечение в Италии. Там же лечился и сам Галицкий – несколько лет назад в интервью он признался, что болеет и хочет перестроить работу в ФК «Краснодар», чтобы его возможное отсутствие не влияло на эффективность клуба», – сообщает Baza.