Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Умерла жена Галицкого: последние годы они вместе лечились от онкологии

Умерла жена Галицкого: последние годы они вместе лечились от онкологии

22 июня 2023, 16:15
9

Виктория Галицкая, жена владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, умерла после продолжительной болезни.

«Виктория скончалась 14 июня. Ее похоронили в Краснодарском крае несколько дней назад.

Последнее время Виктория проходила лечение в Италии. Там же лечился и сам Галицкий – несколько лет назад в интервью он признался, что болеет и хочет перестроить работу в ФК «Краснодар», чтобы его возможное отсутствие не влияло на эффективность клуба», – сообщает Baza.

  • С будущей женой Галицкий познакомился еще в университете, где девушка училась на бухгалтера.
  • После свадьбы бизнесмен взял фамилию жены – говорят, на этом настоял тесть.
  • В 1995 году у пары родилась дочь Полина.
  • Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.

Еще по теме:
Галицкий заблокировал переход в «Краснодар» экс-игрока сборной Бразилии 4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает» 1
Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1687443244
Жаль мужика. Теперь поплывёт и он и его клуб.
Ответить
Фантомас 67
1687445516
Соболезнования Сергею Николаевичу!
Ответить
Dr.Metal
1687446405
Соболезную
Ответить
morgan59
1687451235
Мои самые искринние соболезнования.
Ответить
Napaleon Banapart
1687451812
Соболезную...
Ответить
АлексМак
1687452430
Соболезнования
Ответить
Главные новости
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
1
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
6
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
1
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
2
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
3
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
14
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
12
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
25
Все новости
Все новости
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
1
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
3
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
14
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
12
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
25
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
13
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
10
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
9
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
4
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+