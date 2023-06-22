Колосков: «ФИФА и УЕФА снимут санкции с России только после завершения СВО»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскрыл подробности общения с представителями ФИФА и УЕФА на конференции РФС.

– В ФИФА и УЕФА ожидают момент, когда закончатся ограничения, которые наложили на нас, и сборные и клубные команды из России снова станут играть в Европе.

– Но ограничения наложили ФИФА и УЕФА. Соответственно, они ожидают, когда сами снимут эти ограничения?

– Естественно. Нужны основания для этого.

– Все высказываются политкорректно об этой ситуации. Но мы правильно понимаем, что ограничения будут сняты только после того, как закончится специальная военная операция?

– Конечно. Иных вариантов нет. Ограничения были введены, потому что началась специальная военная операция и закончатся они, как только завершится СВО. И не надо одно с другим путать, что-то фантазировать.

Закончится специальная военная операция – начнутся переговоры о снятии ограничений.