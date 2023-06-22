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  • Колосков: «ФИФА и УЕФА снимут санкции с России только после завершения СВО»

Колосков: «ФИФА и УЕФА снимут санкции с России только после завершения СВО»

22 июня 2023, 15:55
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскрыл подробности общения с представителями ФИФА и УЕФА на конференции РФС.

– В ФИФА и УЕФА ожидают момент, когда закончатся ограничения, которые наложили на нас, и сборные и клубные команды из России снова станут играть в Европе.

– Но ограничения наложили ФИФА и УЕФА. Соответственно, они ожидают, когда сами снимут эти ограничения?

– Естественно. Нужны основания для этого.

– Все высказываются политкорректно об этой ситуации. Но мы правильно понимаем, что ограничения будут сняты только после того, как закончится специальная военная операция?

– Конечно. Иных вариантов нет. Ограничения были введены, потому что началась специальная военная операция и закончатся они, как только завершится СВО. И не надо одно с другим путать, что-то фантазировать.

Закончится специальная военная операция – начнутся переговоры о снятии ограничений.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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Серёга Краснодарский
1687445530
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Ziklop
1687467381
открытие сделал? не факт что через год после окончания вобны
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