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    • Колосков: «ФИФА и УЕФА снимут санкции с России только после завершения СВО»

    Колосков: «ФИФА и УЕФА снимут санкции с России только после завершения СВО»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскрыл подробности общения с представителями ФИФА и УЕФА на конференции РФС.

    – В ФИФА и УЕФА ожидают момент, когда закончатся ограничения, которые наложили на нас, и сборные и клубные команды из России снова станут играть в Европе.

    – Но ограничения наложили ФИФА и УЕФА. Соответственно, они ожидают, когда сами снимут эти ограничения?

    – Естественно. Нужны основания для этого.

    – Все высказываются политкорректно об этой ситуации. Но мы правильно понимаем, что ограничения будут сняты только после того, как закончится специальная военная операция?

    – Конечно. Иных вариантов нет. Ограничения были введены, потому что началась специальная военная операция и закончатся они, как только завершится СВО. И не надо одно с другим путать, что-то фантазировать.

    Закончится специальная военная операция – начнутся переговоры о снятии ограничений.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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