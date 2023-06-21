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    Билеты на дебютный матч Месси в «Интере» подорожали в 50 раз

    После информации о дебюте Лионеля Месси в американском «Интере» в матче против мексиканского «Крус Асуль» (22 июля) цены на игру резко подскочили.

    Самые дешевые билеты на игру сейчас стоят 1000 долларов. На VIP-места можно попасть за 10000 долларов.

    До информации о дебюте Месси самые дешевые билеты стоили 22 доллара, а VIP – 49.

    • Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
    • Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: Daily Star

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