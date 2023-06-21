Билеты на дебютный матч Месси в «Интере» подорожали в 50 раз

После информации о дебюте Лионеля Месси в американском «Интере» в матче против мексиканского «Крус Асуль» (22 июля) цены на игру резко подскочили.
Самые дешевые билеты на игру сейчас стоят 1000 долларов. На VIP-места можно попасть за 10000 долларов.
До информации о дебюте Месси самые дешевые билеты стоили 22 доллара, а VIP – 49.
- Месси перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами» в качестве свободного агента.
- Он заключил 3-летний контракт с американским клубом и взял себе 10-й игровой номер.
- Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: Daily Star