Спонсор «Валенсии» расторг контракт с клубом из-за расистского скандала с Винисиусом

Расистский скандал, произошедший 21 мая во время матча «Валенсии» с «Реалом» (1:0), финансово ударил по левантийскому клубу.

Компания Cazoo расторгла спонсорское соглашение с «Валенсией».

Возможно, скандал, связанный с оскорблениями Винисиуса Жуниора на расовой почве, был формальным поводом для прекращения сотрудничества.

Cazoo и так собиралась уходить с рынка ЕС, но «Валенсия» отказывалась от расторжения контракта.

В итоге британская компания по продаже автомобилей обвинила клуб Примеры в нанесении имиджевого ущерба и инициировала разрыв контракта.

«Валенсия» не пожелала судиться и согласилась на мирный договор – вместо 4 миллионов евро за последний год соглашения они получат 1 миллион.