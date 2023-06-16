Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Теперь на «Бомбардире» можно добавлять логотип любимого клуба к нику

    Теперь на «Бомбардире» можно добавлять логотип любимого клуба к нику

    Привет. Это команда «Бомбардира». Помните наш недавний эксперимент: мы просили вас выбрать победителя в опросе о финале ЛЧ – «Манчестер Сити» или «Интер». А после вашего выбора возле ника и в профиле появлялся логотип клуба.

    Теперь лого любимой команды можно добавить в профиль без всяких ограничений. Инструкция такая:

    1. Зайдите на главную страницу «Бомбардира» и найдите в левой колонке раздел «Моя команда».

    2. Выберете нужную вам команду.

    3. Готово – она появится в ваших профилях и в комментариях!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +142

      Fandorine 4 минуты назад

      Кууууууууууууууууууууууууууууууул...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56152

      MaxRnD 1 час назад

      Сыпасиба ! )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 