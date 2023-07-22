Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Теперь на «Бомбардире» можно добавлять логотип любимого клуба к нику. Функция доступна и в мобильной версии

Теперь на «Бомбардире» можно добавлять логотип любимого клуба к нику. Функция доступна и в мобильной версии

22 июля 2023, 12:22
51

Привет. Это команда «Бомбардира». И мы с хорошей новостью:

Теперь лого вашей любимой команды можно добавить в профиль без всяких ограничений.

Как именно?

1. В мобильной версии нужно нажать на сердечко в правом верхнем углу экрана:

Пролистать вниз и выбрать свою любимую команду:

2. В веб версии сайта зайдите на главную страницу и найдите в левой колонке раздел «Моя команда».

Далее выберите любимую команду и все готово – эмблема выбранного клуба появится в профиле и в комментариях!

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (51)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1686914101
Сыпасиба ! )
Ответить
Fandorine
1686920068
Кууууууууууууууууууууууууууууууул...
Ответить
Аvеngеr
1686930393
А если любимый клуб из второй лиги?
Ответить
qawzsexdr
1686932203
Хоть что-то полезное сделали
Ответить
Ароматный Чаек
1686936779
неплохой троллинг придумали однозначно, беру себе на аву Лучшего Друга Винни Пуха )
Ответить
gunstilzit
1686937936
Попробую. Мне нравится.
Ответить
ScarlettOgusania
1686939084
а как это же самое сделать в мобильной версии, в профиле нет графы "моя команда"?
Ответить
NewLife
1686940580
Теперь вам еще надо добавить почетную эмблемку:"тролль" - ее заслужили своим нескончаемым поносом многие блекло-голубые болваны.
Ответить
BVG4
1686942101
Бомбардир! Че и вправду не врете? А как сейчас обстоят дела с обещанием давать возможность делать отрицательные отзывы (минусы), после достигнутого определенного кол-ва баллов (рейтинга) на не понравившиеся посты? Забыли? Иль другие обстоятельства повлияли?
Ответить
Glebaj
1686985569
Отлично
Ответить
Главные новости
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
1
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
8
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
4
Месси и Роналду окажутся в одной команде
09:47
1
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
7
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
11
Все новости
Все новости
Артига прокомментировал побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
10:52
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
1
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
1
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
09:54
ВидеоБензема определил лучшего форварда в истории
09:15
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
7
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
10
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
08:37
1
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
6
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
1
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
11
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
6
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
11
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
21
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
20
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
31
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
14
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
Вчера, 23:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+