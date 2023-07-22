Привет. Это команда «Бомбардира». И мы с хорошей новостью:
Теперь лого вашей любимой команды можно добавить в профиль без всяких ограничений.
Как именно?
1. В мобильной версии нужно нажать на сердечко в правом верхнем углу экрана:
Пролистать вниз и выбрать свою любимую команду:
2. В веб версии сайта зайдите на главную страницу и найдите в левой колонке раздел «Моя команда».
Далее выберите любимую команду и все готово – эмблема выбранного клуба появится в профиле и в комментариях!
Источник: «Бомбардир»