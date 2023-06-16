Привет. Это команда «Бомбардира». Помните наш недавний эксперимент: мы просили вас выбрать победителя в опросе о финале ЛЧ – «Манчестер Сити» или «Интер». А после вашего выбора возле ника и в профиле появлялся логотип клуба.

Теперь лого любимой команды можно добавить в профиль без всяких ограничений. Инструкция такая:

1. Зайдите на главную страницу «Бомбардира» и найдите в левой колонке раздел «Моя команда».

2. Выберете нужную вам команду.

3. Готово – она появится в ваших профилях и в комментариях!