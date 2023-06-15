РФС подписал контракт с новым экипировщиком сборной России вместо Adidas

РФС подписал контракт с новым техническим спонсором – российским брендом спортивной одежды Jogel.
Соглашение будет действовать до 2026 года. Предыдущим техническим спонсором сборной России был Adidas.
«Рыночная стоимость требуемой экипировки всех команд РФС составляет 300 миллионов рублей в год. Учитывая, что это первый контракт, сравнивать его с контрактами с прежними техническими спонсорами не стоит.
Уверены, что у этого контракта огромный коммерческий потенциал. Мы полностью удовлетворены соглашением и с радостью его подписываем», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Планируем поставку формы уже в этом году, и с 2024 года сборные команды будут выступать в нашей форме», – сказал основатель бренда Jogel Артур Мовсесьян.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
Источник: «Спорт-Экспресс»