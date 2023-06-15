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    Форвард ЦСКА Гайч надеется остаться в Италии

    Нападающий Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА, сделал заявление о своем будущем.

    • В январе аргентинца арендовала «Верона».
    • У итальянского клуба есть опция необязательного выкупа за 6,5+0,5 миллиона евро.
    • Форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.

    «Сезон закончился, как и моя аренда. Переговоры идут, я сейчас спокойно сижу дома, провожу время с семьeй.

    В детстве я всегда смотрел чемпионат Италии. Я осуществил мечту, играя здесь. У меня сложились хорошие отношения с людьми, которые проявили ко мне большую любовь.

    Надеюсь, что смогу продолжать карьеру в Серии A», – сказал Гайч.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1532

      Таврида 2 часа назад

      У Миранчука показатели в Италии и то лучше. Оставайся там, Адольфо, 6,5+0,5 миллиона евро здесь нужнее.

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