Форвард ЦСКА Гайч надеется остаться в Италии

У Миранчука показатели в Италии и то лучше. Оставайся там, Адольфо, 6,5+0,5 миллиона евро здесь нужнее.
Нападающий Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА, сделал заявление о своем будущем.
- В январе аргентинца арендовала «Верона».
- У итальянского клуба есть опция необязательного выкупа за 6,5+0,5 миллиона евро.
- Форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
«Сезон закончился, как и моя аренда. Переговоры идут, я сейчас спокойно сижу дома, провожу время с семьeй.
В детстве я всегда смотрел чемпионат Италии. Я осуществил мечту, играя здесь. У меня сложились хорошие отношения с людьми, которые проявили ко мне большую любовь.
Надеюсь, что смогу продолжать карьеру в Серии A», – сказал Гайч.