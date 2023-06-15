Форвард ЦСКА Гайч надеется остаться в Италии

Нападающий Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА, сделал заявление о своем будущем.

В январе аргентинца арендовала «Верона».

У итальянского клуба есть опция необязательного выкупа за 6,5+0,5 миллиона евро.

Форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.

«Сезон закончился, как и моя аренда. Переговоры идут, я сейчас спокойно сижу дома, провожу время с семьeй.

В детстве я всегда смотрел чемпионат Италии. Я осуществил мечту, играя здесь. У меня сложились хорошие отношения с людьми, которые проявили ко мне большую любовь.

Надеюсь, что смогу продолжать карьеру в Серии A», – сказал Гайч.