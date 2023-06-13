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    Тренер «Ариса» ответил на вопрос о будущем Кокорина

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем нападающего Александра Кокорина.

    «Возвращение в «Фиорентину»? Кокорин еще никуда не вернулся. Посмотрим, что будет дальше. Не могу сказать, где он будет и как. Наверное, даже Саша еще не знает.

    Общался с ним, знаю его точку зрения. Наш президент общается с Кокориным, все в процессе.

    Дата принятия решения 19 июня? Все так складывается, что, наверное, задержится. Не все так быстро решается, как хотелось бы», – сказал Шпилевский.

    • «Арис» арендовал Кокорина в августе.
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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