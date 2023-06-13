Тренер «Ариса» ответил на вопрос о будущем Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем нападающего Александра Кокорина.

«Возвращение в «Фиорентину»? Кокорин еще никуда не вернулся. Посмотрим, что будет дальше. Не могу сказать, где он будет и как. Наверное, даже Саша еще не знает.

Общался с ним, знаю его точку зрения. Наш президент общается с Кокориным, все в процессе.

Дата принятия решения 19 июня? Все так складывается, что, наверное, задержится. Не все так быстро решается, как хотелось бы», – сказал Шпилевский.