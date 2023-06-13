Уткин отреагировал на новость о создании медийной команды «Зенита»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что «Зенит» планирует создать собственную медиафутбольную команду.

«Ну что за город Питер! Даже о создании медиакоманды должен сообщить гендир «Зенита».

Прям вижу послетуровую прессуху – Райзен, Текилла и Александр Иванович Медведев», – написал Уткин в своем телеграм-канале.