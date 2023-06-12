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    • Мусаев не советует уезжать в Европу: «Путь Акинфеева намного круче, чем уехать в Бельгию»

    Мусаев не советует уезжать в Европу: «Путь Акинфеева намного круче, чем уехать в Бельгию»

    Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном отъезде молодых футболистов в Европу.

    – Почему краснодарская молодежь не пробует уехать? До прошлого года исключения были совсем редкими.

    – По мне, путь от академии до основы, до сборной, в одном клубе, как это было у Акинфеева – намного круче, чем уехать, условно, в Голландию или Бельгию и пытаться построить карьеру там. Это мое мнение.

    У тебя есть топ-стадион, база, тебя любит весь город, были еврокубки, борешься за чемпионство – зачем уезжать?

    – Это зона комфорта, разве нет?

    – Я бы на месте футболиста хотел провести всю карьеру в одном клубе.

    Все футболисты «Краснодара» воспитывались патриотично, чтобы они были преданы клубу. Воспитанник «Краснодара» не скажет, что хочет играть за «Барселону» или что болеет за «Реал». У них одна цель – играть в основе, на своем стадионе.

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    Источник: Sport24

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