Гинер: «Жалею, что Месси ушел в Америку – мы очень ждали его в ЦСКА»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о планах команды на летнее трансферное окно. Он пошутил, что клуб недавно хотел подписать Лионеля Месси и других футболистов.
«Нужны ли ЦСКА трансферы, чтобы собирать очки с нижней части таблицы? Я очень жалею, что Месси ушел в Америку – мы очень ждали его здесь. Надо еще Неймара и Роналду е все будет идеально.
Уговорить Ибрагимовича? Тяжело, но я обязательно подумаю», – сказал Гинер.
- Месси перешел в «Интер» Майами.
- Ибрагимович закончил футбольную карьеру.
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