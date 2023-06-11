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    • Гинер: «Жалею, что Месси ушел в Америку – мы очень ждали его в ЦСКА»

    Гинер: «Жалею, что Месси ушел в Америку – мы очень ждали его в ЦСКА»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о планах команды на летнее трансферное окно. Он пошутил, что клуб недавно хотел подписать Лионеля Месси и других футболистов.

    «Нужны ли ЦСКА трансферы, чтобы собирать очки с нижней части таблицы? Я очень жалею, что Месси ушел в Америку – мы очень ждали его здесь. Надо еще Неймара и Роналду е все будет идеально.

    Уговорить Ибрагимовича? Тяжело, но я обязательно подумаю», – сказал Гинер.

    • Месси перешел в «Интер» Майами.
    • Ибрагимович закончил футбольную карьеру.

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    Источник: «Чемпионат»

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