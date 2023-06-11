Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Сити» выиграл Лигу чемпионов, Тикнизян в шорт-листе «Сосьедада» и другие новости

    «Сити» выиграл Лигу чемпионов, Тикнизян в шорт-листе «Сосьедада» и другие новости

    «Что-то умерло внутри меня»: украинец Ордец раскрыл обстоятельства ухода из «Динамо».

    Месси не захотел оставаться в Европе из-за фанатов «ПСЖ».

    Петржела: «Почти все в России болеют за «Зенит».

    Сборная России определилась с новым экипировщиком вместо Adidas.

    «Фильтр исправляет ошибки»: «Зенит» изобразил Месси в своей форме.

    Тикнизян – в шорт-листе «Реал Сосьедада».

    Тренер «Енисея»: «Нас технично не пустили в РПЛ, выставив дураками».

    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Интер» (1:0) и впервые выиграл турнир.

    «Манчестер Сити» впервые в истории оформил требл.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 