Тикнизян – в шорт-листе «Реал Сосьедада»

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перейти в испанский «Реал Сосьедад». Он в шорт-листе басков.
Официального предложения еще не было.
- В минувшем сезоне РПЛ у Тикнизяна 29 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
- Контракт игрока действует еще 3 года.
- Тикнизян стоит 2 миллиона евро.