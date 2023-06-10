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    Тикнизян – в шорт-листе «Реал Сосьедада»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перейти в испанский «Реал Сосьедад». Он в шорт-листе басков.

    Официального предложения еще не было.

    • В минувшем сезоне РПЛ у Тикнизяна 29 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
    • Контракт игрока действует еще 3 года.
    • Тикнизян стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      yuthgfutyitt 45 минут назад

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      Рейтинг: +14563

      Skull_Boy 1 час назад

      Смешно, если это не РС Б

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      Рейтинг: +506

      НикКин 1 час назад

      Потолок наших игроков это Чехия польша сербия молдова а в других чемпионатах им делать нечего

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      Рейтинг: +9143

      vladik12 > НикКин 1 час назад

      Так Тики и не наш. Армянский. Как коньяк.

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      Рейтинг: +506

      НикКин > vladik12 1 час назад

      Суть одна русско язычный )))

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